1 жовтня на фронті: найбільш напружена ситуація на Покровському напрямку

Повномасштабна війна в Україні триває вже дев’ятсот п’ятдесят першу добу. Розповідаємо про ситуацію 1 жовтня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надає з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 1 жовтня 2024 року противник атакував Україну 32-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф, Чауда – Крим).

В результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 29 ударних БпЛА у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях. Внаслідок протидії РЕБ три ворожі безпілотники локаційно втрачено, попередньо без наслідків.

1 жовтня на фронті – загальна ситуація

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 189 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням шести ракет, а також 74 авіаудари, зокрема скинув 128 КАБ. Крім цього, здійснив 4694 обстріли.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Студенок, Кучерівка, Будівельне, Вишеньки, Яструбщина, Білопілля, Серебрянське лісництво, Сіверськ, Часів Яр, Костянтинівка, Бересток, Мирноград, Шевченко, Калинове, Білицьке, Яблунівка, Розлив, Новодонецьке, Тамарівка, Новодарівка, Богоявленка, Мала Токмачка, П’ятихатки, Веселянка, Антонівка, Кардашинка та Львове.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог шістнадцять разів намагався штурмувати в районах населених пунктів Бургуватка, Стариця, Тихе та Вовчанськ, успіху не мав.

ворог шістнадцять разів намагався штурмувати в районах населених пунктів Бургуватка, Стариця, Тихе та Вовчанськ, успіху не мав. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 24 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки, Кругляківки та Вишневого.

за добу відбулося 24 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки, Кругляківки та Вишневого. На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався просунутись уперед у бік Греківки, Макіївки, Невського, Новосадового, Діброви, Серебрянки, Григорівки та у Серебрянському лісництві, одне боєзіткнення ще триває.

ворог атакував 24 рази. Намагався просунутись уперед у бік Греківки, Макіївки, Невського, Новосадового, Діброви, Серебрянки, Григорівки та у Серебрянському лісництві, одне боєзіткнення ще триває. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали три штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки. По Серебрянському лісництву ворожа авіація завдала удару понад 60 некерованими авіаційними ракетами.

українські захисники відбивали три штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки. По Серебрянському лісництву ворожа авіація завдала удару понад 60 некерованими авіаційними ракетами. На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази у районі Часового Яру. Всі атаки поблизу були зупинені.

окупанти атакували три рази у районі Часового Яру. Всі атаки поблизу були зупинені. На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак неподалік Торецька, Залізного, Неліпівки та Щербинівки, противник зазнав втрат та відступив.

ворог здійснив 18 атак неподалік Торецька, Залізного, Неліпівки та Щербинівки, противник зазнав втрат та відступив. Найбільш напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку , де нашими захисниками було зупинено 43 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Новоторецьке, Новогродівка, Лисівка, Миролюбівка, Воздвиженка, Суха Балка, Миколаївка, Селідове та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового, тут Силами оборони було відбито понад 20 атак.

, де нашими захисниками було зупинено 43 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Новоторецьке, Новогродівка, Лисівка, Миролюбівка, Воздвиженка, Суха Балка, Миколаївка, Селідове та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового, тут Силами оборони було відбито понад 20 атак. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 31 атаку позицій поблизу Георгіївки, Костянтинівки, Курахового, Цукуриного та Катеринівки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Курахове та Георгіївка.

Сили оборони відбили 31 атаку позицій поблизу Георгіївки, Костянтинівки, Курахового, Цукуриного та Катеринівки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Курахове та Георгіївка. На Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів наших позицій у районах Вугледара, Богоявленки та Золотої Ниви. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

противник здійснив вісім штурмів наших позицій у районах Вугледара, Богоявленки та Золотої Ниви. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію. На Оріхівському напрямку окупанти атакували в районі Малої Токмачки, отримали жорстку відсіч і зазнали втрат.

окупанти атакували в районі Малої Токмачки, отримали жорстку відсіч і зазнали втрат. На Придніпровському напрямку російські загарбники штурмових дій не проводили.

російські загарбники штурмових дій не проводили. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів. Триває операція у Курській області.

Успіхи ЗСУ

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один засіб ППО, гармату на вогневій позиції, район зосередження особового складу, радіолокаційну станцію та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1370 особи. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 44 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, 98 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 73 автомобілі та 1 одиницю спеціальної техніки окупантів.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.10.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 654430 (+1370) осіб,

танків ‒ 8883 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 17547 (+44) од,

артилерійських систем – 18855 (+33) од,

РСЗВ – 1204 (+0) од,

засоби ППО ‒ 963 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16322 (+98),

крилаті ракети ‒ 2613 (+3),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25621 (+73) од,

спеціальна техніка ‒ 3314 (+1)

Дані уточнюються.

Раніше ми повідомляли: 30 вересня на фронті: Вугледар, Селідове, Торецьк – що відбувається на найгарячіших напрямках