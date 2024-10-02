2 жовтня на фронті: ситуація складна, ворог наступає на Харківщині і Донбасі

Повномасштабна війна в Україні триває вже дев’ятсот п’ятдесят другу добу. Розповідаємо про ситуацію 2 жовтня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ.

2 жовтня на фронті: загальна ситуація

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу максимальних втрат.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням двох ракет, а також 68 авіаударів, зокрема скинув 124 КАБ. Крім цього, здійснив більш як 3810 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, з них 124 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Білопілля, Вишеньки, Студенок, Павлівка, Степне, Токарівка, Уланове, Липці, Вовчанськ, Петропавлівка, Кругляківка, Надія, Маркове, Часів Яр, Костянтинівка, Клєбан Бик, Романівка, Бересток, Чунишине, Водянське, Покровськ, Богоявленка, Новопавлівка та Запоріжжя.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 25 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоосинового, Курелівки, Новоселівки, Вишневого, Колісниківки, Глушківки та Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися неподалік Часового Яру, Григорівки та в напрямку Ступочків.

На Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів поблизу Андріївки, Кліщіївки, Майського та Маркового. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 16 атак неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 25 штурмових і наступальних дій агресора поблизу населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Красний Яр, Лисівка, Новогродівка та Селідове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Миролюбівки, Єлізаветівки та Лисівки, противник активно застосовував авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак в районах населених пунктів Цукурине, Гірник, Георгіївка, Костянтинівка та Катеринівка.

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив безуспішну атаку наших позицій в напрямку Богоявленки.

За минулу добу на Оріхівському напрямку українські позиції були атаковані сім разів неподалік Новоданилівки, Малих Щербаків та Кам’янського.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За минулу добу ворог завдав по Курщині 15 авіаударів, застосувавши 20 керованих авіабомб.

Успіхи ЗСУ

Наші воїни активно завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 32 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 26 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 71 автомобіль та чотири одиниці спецтехніки окупантів.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 655560 (+1130) осіб,

танків ‒ 8887 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 17579 (+32) од,

артилерійських систем – 18869 (+14) од,

РСЗВ – 1204 (+0) од,

засоби ППО ‒ 963 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16348 (+26),

крилаті ракети ‒ 2613 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25692 (+71) од,

спеціальна техніка ‒ 3318 (+4)

Дані уточнюються.

Раніше ми повідомляли: 1 жовтня на фронті: найбільш напружена ситуація на Покровському напрямку