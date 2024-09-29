29 вересня на фронті: переважна більшість атак на Покровському напрямку

Повномасштабна війна в Україні триває вже дев’ятсот сорок дев’яту добу. Розповідаємо про ситуацію 29 вересня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку сьогодні.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ та Повітряні сили.

Нічна повітряна атака сьогодні

Уночі 29 вересня 2024 року противник випустив по Україні 22 ударних БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Єйськ, Курськ – рф, Чауда – Крим).

В результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 15 ударних БпЛА у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях. Внаслідок протидії РЕБ ще п’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено, попередньо без наслідків.

29 вересня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень. Більше чверті з них припадає на Покровський напрямок.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням семи ракет, а також 73 авіаударів, зокрема скинув 124 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4700 обстрілів, з них 179 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень більше 1700 дронів-камікадзе.

Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Кучерівка, Білокопитове, Студенок, Юнаківка, Суми, Павлівка, Яблунівка, Біловоди, Шипувате, Липці, Петропавлівка, Піщане, Ківшарівка, Глушківка, Сіверськ, Ясенове, Новодарівка, Богоявленка, Новодонецьке, Новодар’ївка, Кам’янське, Запоріжжя, Львове, Гаврилівка, Саблуківка та Дутчани.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку відбулося одне ініційоване ворогом бойове зіткнення. Бої точилися в районі населеного пункту Тихе.

відбулося одне ініційоване ворогом бойове зіткнення. Бої точилися в районі населеного пункту Тихе. На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу досягла 14. Сили оборони відбивали атаки в районах Синьківки, Лозового, Табаївки та Вишневого.

кількість бойових зіткнень за добу досягла 14. Сили оборони відбивали атаки в районах Синьківки, Лозового, Табаївки та Вишневого. На Лиманському напрямку наші війська зупинили 22 атаки противника в районах Греківки, Невського, Макіївки, Тернів, Торського та Білогорівки.

наші війська зупинили 22 атаки противника в районах Греківки, Невського, Макіївки, Тернів, Торського та Білогорівки. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п’ять атак неподалік Верхньокам’янського та Виїмки.

Силами оборони відбито п’ять атак неподалік Верхньокам’янського та Виїмки. На Краматорському напрямку українські воїни звели нанівець 12 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Калинівки та Курдюмівки Донецької області.

українські воїни звели нанівець 12 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Калинівки та Курдюмівки Донецької області. Десять разів ворог намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку , діючи в районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка та Неліпівка.

, діючи в районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка та Неліпівка. На Покровському напрямку наші захисники відбили 39 атак. Понад половину з них – в районах Селідового, Новоторецька, Миколаївки та Маринівки.

наші захисники відбили 39 атак. Понад половину з них – в районах Селідового, Новоторецька, Миколаївки та Маринівки. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Цукуриного, Георгіївки, Катеринівки та Гірника, де окупанти 18 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Цукуриного, Георгіївки, Катеринівки та Гірника, де окупанти 18 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. На Времівському напрямку противник здійснив 16 спроб захопити наші позиції неподалік Вугледара, Водяного та Катеринівки Донецької області. Також атакував з боку Причистівки.

противник здійснив 16 спроб захопити наші позиції неподалік Вугледара, Водяного та Катеринівки Донецької області. Також атакував з боку Причистівки. На Оріхівському напрямку відбито два штурми загарбниками українських позицій в районах Роботиного і Кам’янського.

відбито два штурми загарбниками українських позицій в районах Роботиного і Кам’янського. На Придніпровському напрямку окупанти здійснили три безуспішні наступальні дії. Зазнали втрат.

окупанти здійснили три безуспішні наступальні дії. Зазнали втрат. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань російських окупантів не виявлено. Також активних наступальних дій противник не проводив на Гуляйпільському напрямку.

оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань російських окупантів не виявлено. Також активних наступальних дій противник не проводив на Гуляйпільському напрямку. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність, обстрілює територію, застосовує дрони-камікадзе та керовані авіабомби для ударів з повітря.

противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність, обстрілює територію, застосовує дрони-камікадзе та керовані авіабомби для ударів з повітря. Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області. За наявною інформацією, ворог за минулу добу завдав по своїй території 14 авіаційних ударів із застосуванням 18 керованих авіаційних бомб.

Успіхи ЗСУ

Наші воїни продовжують активними діями виснажувати бойовий потенціал ворога, зокрема й під час операції в Курській області рф.

За вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали шість ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника.

Загалом же, минулої доби втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, 38 бойових броньованих машин, 62 артилерійські системи, РСЗВ, засіб ППО, 93 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 84 автомобіля та шість одиниць спеціальної техніки окупантів.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 651810 (+1170) осіб,

танків ‒ 8869 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 17476 (+38) од,

артилерійських систем – 18795 (+62) од,

РСЗВ – 1204 (+1) од,

засоби ППО ‒ 962 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16186 (+93),

крилаті ракети ‒ 2610 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25495 (+84) од,

спеціальна техніка ‒ 3297 (+6)

Дані уточнюються.

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