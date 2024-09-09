Вбили дитину і поранили трьох пенсіонерів: окупанти обстріляли Нікополь 9 вересня

Про це повідомляють у ДніпроОВА, Нікопольській міській раді, ДСНС та прокуратурі, передають “Новини України – НСН”.

Через артобстріл росіян у Нікополі загинула 16-річна дівчинка. Працівники ДСНС дістали її з-під завалів пошкодженого будинку. На жаль, вона отримала травми несумісні з життям. Щирі співчуття рідним і близьким… – написав начальник ДніпроОВА Сергій Лисак

Крім того, троє людей постраждали. У потерпілих осколкові поранення. 79-річний чоловік доправлений до лікарні. Стан – середньої тяжкості. 74-річний місцевий мешканець отримав допомогу, від госпіталізації відмовився. Так само як і 66-річна жінка.

Військові країни-агресорки випустили майже десяток снарядів. У місті є руйнування. Серед побитого – приватні оселі.

У ДСНС розповіли, що сьогодні окупанти з артилерії обстріляли житловий сектор міста Нікополь. Один із боєприпасів влучив у житловий будинок, в якому знаходилися люди.

З-під завалів рятувальники дістали дівчинку, 2008 р.н. й транспортували до лікарні. На жаль, потерпіла померла у лікарні.

Міський голова Нікополя Олександр Саюк підтвердив смертельний обстріл.

Він повідомив також, що у місті пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, підприємство, автомобілі, лінії електропередач. Інформація уточнюється.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Окупанти обстріляли Нікополь 9 вересня: фото

Ще новини України: Окупанти вбили трьох жінок з одного селища сьогодні і поранили двох чоловіків (фото)