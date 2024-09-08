Окупанти вбили трьох жінок з одного селища сьогодні і поранили двох чоловіків (фото)

Окупанти вбили трьох жінок з одного селища сьогодні і поранили двох чоловіків. Трагедія сталася у Черкаському на Донеччині 8 вересня. Селище будо обстріляне касетними боєприпасами.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передають «Новини України – НСН».

Окупанти вбили трьох жінок з одного селища

На Донеччині вранці 8 вересня російські війська обстріляли з РСЗВ касетними боєприпасами селище Черкаське Краматорського району, загинули троє людей, ще двоє поранені.

«8 вересня 2024 року о 10:30 війська держави-агресора обстріляли, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню селище Черкаське Краматорського району. Від влучання касетних боєприпасів на городи селян загинуло двоє місцевих мешканок 43 і 53 років. Ще одна жінка 45 років дістала смертельні поранення у своєму будинку», – йдеться у повідомленні прокуратури

Зазначається, що окрім того, під час ворожої атаки отримали мінно-вибухову травму, осколкові поранення й черепно-мозкову травму 48-річний громадянин та 61-річний чоловік однієї з загиблих жінок.

Постраждалих доставлено до лікарні, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

У селищі пошкоджено вікна, фасади й паркани щонайменше дев’яти домоволодінь та автомобіль.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріли Донеччини за минулу добу

Зазначимо, що за минулу добу у Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинули п’ятеро мирних жителів, ще одинадцятеро зазнали поранень.

Про безпекову ситуацію повідомляють у Донецькій ОВА.

Покровський район. У Кураховому пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, промзону; у Гірнику поранено 4 людини, пошкоджено будинки на 4 вулицях. У Мирнограді пошкоджено 5 багатоповерхівок і 2 адмінбудівлі. У Покровську пошкоджено підприємство і адмінбудівлю. У Гродівській ТГ зруйновано 4 будинки.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, ще один — у Рідкодубі. У Катеринівці Іллінівської ТГ поранено 2 людини, пошкоджено 2 об’єкти; ще 1 людина поранена у Новій Полтавці. У Костянтинівці 3 людини загинули і 4 поранені, пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю, крамницю, аптеку, 6 автівок і 3 лінії електропередач.

Бахмутський район. У Торецькій ТГ загинули 2 людини, пошкоджено 4 будинки. У Сіверську пошкоджено будинок. У Часовоярській ТГ пошкоджені 8 приватних будинків і багатоповерхівка.

Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1601 людину, у тому числі 215 дітей.

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