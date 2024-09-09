У Києві на продуктових поличках з’явилися вироби під брендом «Створено захисниками». На них представлена продукція, створена двома ветеранськими підприємствами.

На продуктових поличках «Створено захисниками» першими представлена продукція від двох ветеранських підприємств — FamBerry та «Вогняр».

Про це повідомляє Мінветеранів, передають «Новини України – НСН».

Підпиємство FamBerry — найбільше в Україні та Європі виробництво органічної продукції з кизилу, засноване сім’єю полеглого захисника Данила Ольшанського. Батьки Героя продовжують працювати над розвитком власного бізнесу, до чого за життя він також був долучений.

Виробництво «Вогняр» — український виробник гострих соусів. Ферма Вогняр — це тепличне господарство, що знаходиться у Жашківському районі Черкаської області. Тут вирощується понад 20 сортів гострого перцю.

Вироби під брендом «Створено захисниками» з’явилися на продуктових поличках в Україні

«Створено захисниками» — це бренд Міністерства у справах ветеранів України, що має на меті зробити товари і продукцію, виготовлені ветеранами-підприємцями впізнаваними та популярними. І цим сприяє розвитку ветеранського бізнесу.

Наразі Мінветеранів працює над масштабуванням проєкту. Тому запрошує всіх ветеранів-виробників долучитись та подати заявку і перелік документів для отримання права використання такого бренду на електронну пошту stvoreno@mva.gov.ua.

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