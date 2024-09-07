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Видача продуктових наборів у Кривому Розі стартує 9 вересня: хто може отримати

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Видача продуктових наборів у Кривому Розі стартує 9 вересня: хто може отримати

Видача продуктових наборів у Кривому Розі стартує 9 вересня. Влада обіцяє видати їх 25 000 родин. Розповідаємо про це детальніше.

З 9 вересня стартує вже четверта хвиля видачі продуктів у Кривому Розі. Понад 25 тисяч родин криворіжців отримають допомогу вже вдруге у цьому році. Її надає місто.

З початку повномасштабної війни видано понад 694 тисячі таких продуктових наборів від міста.

З 9 вересня, як і раніше, видача продуктових наборів здійснюватиметься у всіх 7-ми районах із понеділка по суботу (включно) з 08.00 до 15.00 через 25 стаціонарних пунктів (адреси та телефони – на фото нижче).

Також буде організоване виїзне обслуговування для мешканців віддалених мікрорайонів та обслуговування за місцем перебування малорухомих, а також самотніх криворіжців за їх заявками (адреси та телефони виїзних пунктів та графік їх роботи також на фото).

Видача продуктових наборів у Кривому Розі

Допомогу отримають понад 25 тисяч сімей криворіжців:

  • військовослужбовців, які загинули (померли) унаслідок проведення АТО та ООС, військової агресії рф проти України;
  • у складі яких є особи з інвалідністю І-III груп внаслідок проведення АТО та ООС, військової агресії рф проти України;
  • військовослужбовців, члени яких перебувають у полоні або пропали безвісти внаслідок проведення АТО та ООС, військової агресії російської федерації проти України;
  • у складі яких є особи, які отримують державну соціальну допомогу як одинока мати (батько) та сім’ї, у складі яких є одинока мати (батько) незалежно від отримання державної соціальної допомоги;
  • багатодітних;
  • прийомних та дитячих будинків сімейного типу;
  • з дитиною з інвалідністю або онкохворою дитиною, хвороба якої перебуває в стадії ремісії;
  • у складі яких є особа з інвалідністю з дитинства;
  • де є особа з інвалідністю 1 групи;
  • з особами, які отримують державну соціальну допомогу як такі, що не мають права на пенсію та особами з інвалідністю;
  • які отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечена сім’я;
  • які отримують державну допомогу на дітей, хворих на тяжкі захворювання;
  • що отримують соціальну послугу за Державним стандартом догляду вдома на безоплатній основі;
  • у складі яких є особи з інвалідністю І-III груп внаслідок війни  в Афганістані та на території інших держав;
  • загиблих учасників бойових дій, померлих, осіб з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані та на території інших держав;
  • загиблих, померлих ветеранів Другої світової війни;
  • у складі яких є учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни;
  • де є учасники Другої світової війни – працівники тилу;
  • у складі яких є жертви нацистських переслідувань;
  • які потребують допомоги.

Видача здійснюється на підставі електронної «Картки криворіжця». У разі відсутності – за пред’явленням оригіналів документів, що посвідчують особу та підтверджують належність до визначеної категорії.

Враховуючи велику кількість людей, які мають отримати набори, містян не поспішати за одержанням продуктового набору в перші дні. Влада обіцяє, що продуктових наборів вистачить усім.

З питань видачі наборів або доставки за місцем перебування можна звернутися безпосередньо до пунктів видачі продуктових наборів за контактними телефонами, або Контакт-центру м. Кривого Рогу за номером 1520 (для операторів Київстар) та 499-1520 (для інших операторів) або на сайт  https://spilkuisia.kr.gov.ua/

Адреси пунктів видачі і телефони

Видача продуктових наборів у Кривому Розі стартує 9 вересня: хто може отримати

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Фото продуктового набору ілюстративне – автор “Новини України – НСН“.

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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