Видача продуктових наборів у Кривому Розі стартує 9 вересня: хто може отримати

Видача продуктових наборів у Кривому Розі стартує 9 вересня. Влада обіцяє видати їх 25 000 родин. Розповідаємо про це детальніше.

З 9 вересня стартує вже четверта хвиля видачі продуктів у Кривому Розі. Понад 25 тисяч родин криворіжців отримають допомогу вже вдруге у цьому році. Її надає місто.

З початку повномасштабної війни видано понад 694 тисячі таких продуктових наборів від міста.

З 9 вересня, як і раніше, видача продуктових наборів здійснюватиметься у всіх 7-ми районах із понеділка по суботу (включно) з 08.00 до 15.00 через 25 стаціонарних пунктів (адреси та телефони – на фото нижче).

Також буде організоване виїзне обслуговування для мешканців віддалених мікрорайонів та обслуговування за місцем перебування малорухомих, а також самотніх криворіжців за їх заявками (адреси та телефони виїзних пунктів та графік їх роботи також на фото).

Видача продуктових наборів у Кривому Розі

Допомогу отримають понад 25 тисяч сімей криворіжців:

військовослужбовців, які загинули (померли) унаслідок проведення АТО та ООС, військової агресії рф проти України;

у складі яких є особи з інвалідністю І-III груп внаслідок проведення АТО та ООС, військової агресії рф проти України;

військовослужбовців, члени яких перебувають у полоні або пропали безвісти внаслідок проведення АТО та ООС, військової агресії російської федерації проти України;

у складі яких є особи, які отримують державну соціальну допомогу як одинока мати (батько) та сім’ї, у складі яких є одинока мати (батько) незалежно від отримання державної соціальної допомоги;

багатодітних;

прийомних та дитячих будинків сімейного типу;

з дитиною з інвалідністю або онкохворою дитиною, хвороба якої перебуває в стадії ремісії;

у складі яких є особа з інвалідністю з дитинства;

де є особа з інвалідністю 1 групи;

з особами, які отримують державну соціальну допомогу як такі, що не мають права на пенсію та особами з інвалідністю;

які отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечена сім’я;

які отримують державну допомогу на дітей, хворих на тяжкі захворювання;

що отримують соціальну послугу за Державним стандартом догляду вдома на безоплатній основі;

у складі яких є особи з інвалідністю І-III груп внаслідок війни в Афганістані та на території інших держав;

загиблих учасників бойових дій, померлих, осіб з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані та на території інших держав;

загиблих, померлих ветеранів Другої світової війни;

у складі яких є учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни;

де є учасники Другої світової війни – працівники тилу;

у складі яких є жертви нацистських переслідувань;

які потребують допомоги.

Видача здійснюється на підставі електронної «Картки криворіжця». У разі відсутності – за пред’явленням оригіналів документів, що посвідчують особу та підтверджують належність до визначеної категорії.

Враховуючи велику кількість людей, які мають отримати набори, містян не поспішати за одержанням продуктового набору в перші дні. Влада обіцяє, що продуктових наборів вистачить усім.

З питань видачі наборів або доставки за місцем перебування можна звернутися безпосередньо до пунктів видачі продуктових наборів за контактними телефонами, або Контакт-центру м. Кривого Рогу за номером 1520 (для операторів Київстар) та 499-1520 (для інших операторів) або на сайт https://spilkuisia.kr.gov.ua/

Адреси пунктів видачі і телефони

Фото продуктового набору ілюстративне – автор “Новини України – НСН“.

Можливо, вам також буде цікаво: Продуктові набори для ВПО однієї з громад Кропивницького – хто може отримати