Видача продуктових наборів у Кривому Розі стартує 9 вересня: хто може отримати

Видача продуктових наборів у Кривому Розі стартує 9 вересня. Влада обіцяє видати їх 25 000 родин. Розповідаємо про це детальніше.
З 9 вересня стартує вже четверта хвиля видачі продуктів у Кривому Розі. Понад 25 тисяч родин криворіжців отримають допомогу вже вдруге у цьому році. Її надає місто.
З початку повномасштабної війни видано понад 694 тисячі таких продуктових наборів від міста.
З 9 вересня, як і раніше, видача продуктових наборів здійснюватиметься у всіх 7-ми районах із понеділка по суботу (включно) з 08.00 до 15.00 через 25 стаціонарних пунктів (адреси та телефони – на фото нижче).
Також буде організоване виїзне обслуговування для мешканців віддалених мікрорайонів та обслуговування за місцем перебування малорухомих, а також самотніх криворіжців за їх заявками (адреси та телефони виїзних пунктів та графік їх роботи також на фото).
Видача продуктових наборів у Кривому Розі
Допомогу отримають понад 25 тисяч сімей криворіжців:
- військовослужбовців, які загинули (померли) унаслідок проведення АТО та ООС, військової агресії рф проти України;
- у складі яких є особи з інвалідністю І-III груп внаслідок проведення АТО та ООС, військової агресії рф проти України;
- військовослужбовців, члени яких перебувають у полоні або пропали безвісти внаслідок проведення АТО та ООС, військової агресії російської федерації проти України;
- у складі яких є особи, які отримують державну соціальну допомогу як одинока мати (батько) та сім’ї, у складі яких є одинока мати (батько) незалежно від отримання державної соціальної допомоги;
- багатодітних;
- прийомних та дитячих будинків сімейного типу;
- з дитиною з інвалідністю або онкохворою дитиною, хвороба якої перебуває в стадії ремісії;
- у складі яких є особа з інвалідністю з дитинства;
- де є особа з інвалідністю 1 групи;
- з особами, які отримують державну соціальну допомогу як такі, що не мають права на пенсію та особами з інвалідністю;
- які отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечена сім’я;
- які отримують державну допомогу на дітей, хворих на тяжкі захворювання;
- що отримують соціальну послугу за Державним стандартом догляду вдома на безоплатній основі;
- у складі яких є особи з інвалідністю І-III груп внаслідок війни в Афганістані та на території інших держав;
- загиблих учасників бойових дій, померлих, осіб з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані та на території інших держав;
- загиблих, померлих ветеранів Другої світової війни;
- у складі яких є учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни;
- де є учасники Другої світової війни – працівники тилу;
- у складі яких є жертви нацистських переслідувань;
- які потребують допомоги.
Видача здійснюється на підставі електронної «Картки криворіжця». У разі відсутності – за пред’явленням оригіналів документів, що посвідчують особу та підтверджують належність до визначеної категорії.
Враховуючи велику кількість людей, які мають отримати набори, містян не поспішати за одержанням продуктового набору в перші дні. Влада обіцяє, що продуктових наборів вистачить усім.
З питань видачі наборів або доставки за місцем перебування можна звернутися безпосередньо до пунктів видачі продуктових наборів за контактними телефонами, або Контакт-центру м. Кривого Рогу за номером 1520 (для операторів Київстар) та 499-1520 (для інших операторів) або на сайт https://spilkuisia.kr.gov.ua/
Адреси пунктів видачі і телефони
Фото продуктового набору ілюстративне – автор “Новини України – НСН“.
Можливо, вам також буде цікаво: Продуктові набори для ВПО однієї з громад Кропивницького – хто може отримати