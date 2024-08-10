Благодійний фонд запрошує громадян отримати продуктові набори. Вага одного набору – 8-9 кг. Кількість продуктових наборів залежить від числа членів родини.
Благодійна організація «КАРІТАС Кропивницький» буде проводити реєстрацію на отримання продуктових наборів для ВПО Бобринецької громади на Кіровоградщині, повідомляють “Новини України – НСН”.
Хто може отримати допомогу
Допомогу у вигляді продуктових наборів можуть отримати ВПО Бобринецької громади.
Вага набору 8-9 кг: 1-3 особи в сім’ї – 1 набір; 4-6 осіб в сім’ї – 2 набори.
3 собою обов’язково мати такі документи:
- паспорт (представника родини);
- ІПН усіх членів родини;
- довідки ВПО всіх членів родини.
Продуктові набори для ВПО однієї з громад Кропивницького – хто може отримати
Звернутися може один представник сім’ї (зареєстрований по одній адресі згідно довідки ВПО з усіма оригіналами документів). Також буде проводитися юридична консультація, робота з кейс-менеджером та кризовим менеджером з соціальних питань.
Куди звертатися
Реєстрація на отримання продуктових наборів здійснюватиметься в понеділок, 12 серпня 2024 року, з 09.00 за адресою: м. Бобринець, вул. Миколаївська, 47 (Центр культури та дозвілля).
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