Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) розпочинає реєстрацію на видачу гуманітарної допомоги. Хто може отримати продуктові набори у Хмельницькій області.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування.
Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) згідно міської програми «Піклування» надає допомогу у вигляді продуктових наборів особам похилого віку та особам з інвалідністю, що перебувають в складних життєвих обставинах, дохід яких не перевищує 2-х прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, 1 раз на рік згідно попереднього запису при наявності відповідних документів.
Деякі українці можуть отримати продуктові набори у Хмельницькій області – як зареєструватися
Куди звертатися
Особи, які потребують допомоги у вигляді продуктового набору можуть звернутися в територіальнй центр за адресою м. Хмельницький, вул. Перемоги, 7А для здійснення попереднього запису на отримання продуктового набору або здійснити запис онлайн згідно форми дистанційного запису за посиланням:
https://forms.gle/ZnPyw19W8ph1qYjq9
Довідкова інформація за тел. 0989669128, 63-23-37
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