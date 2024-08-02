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Деякі українці можуть отримати продуктові набори у Хмельницькій області – як зареєструватися

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Журналіст
Деякі українці можуть отримати продуктові набори у Хмельницькій області – як зареєструватися

Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) розпочинає реєстрацію на видачу гуманітарної допомоги. Хто може отримати продуктові набори у Хмельницькій області.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування.

Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  згідно міської програми «Піклування» надає допомогу у вигляді продуктових наборів особам похилого віку та особам з інвалідністю, що перебувають в складних життєвих обставинах, дохід яких не перевищує 2-х прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, 1 раз на рік згідно попереднього запису при наявності відповідних документів.

Деякі українці можуть отримати продуктові набори у Хмельницькій області – як зареєструватися

Деякі українці можуть отримати продуктові набори у Хмельницькій області – як зареєструватися

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Куди звертатися

Особи, які потребують допомоги у вигляді продуктового набору можуть звернутися в територіальнй центр за адресою м. Хмельницький, вул. Перемоги, 7А для здійснення попереднього запису на отримання продуктового набору або здійснити запис онлайн згідно форми дистанційного запису за посиланням:

https://forms.gle/ZnPyw19W8ph1qYjq9

Довідкова інформація за тел. 0989669128, 63-23-37

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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