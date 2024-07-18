Відкрита реєстрація на видачу допомоги у вигляді продуктових наборів у Харкові. Хто може їх отримати.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на “Надія Є”

Реєстрація на отримання продуктових наборів від християнської церкви «Слово життя» відбувається за гугл формою, яку публікують в телеграм-каналі. Допомога у вигляді продуктового набору видається тим, хто ще жодного разу не отримував її від церкви «Слово життя», або не отримував допомогу у попередні три місяці.

Отримати допомогу можна після відвідування богослужіння 20 липня у суботу о 10.30.

«Якщо ви не зможете прийти в призначене місце та час, або вам пропоновані продукти реально не потрібні, просимо не реєструватись», – зазначається в повідомленні.

Видається один продуктовий набір на сім’ю. без реєстрації допомога не видається.

При певній кількості зареєстрованих форма закривається.

Видача продуктових наборів у Харкові – як отримати

Форма реєстрації, дата та час видічі, а також списки зареєстрованих публікуються в телеграм- каналі за посиланням.

Адреса видачі: м.Харків, просп..Байрона,45 (будівля, де знаходиться ресторан «Злітаючий дракон»).

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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