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Відкрито реєстрацію на отримання продуктових наборів у Львові

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Журналіст
Відкрито реєстрацію на отримання продуктових наборів у Львові

Відкрито реєстрацію на отримання продуктових наборів у Львові. Розповідаємо, хто і як може подати заявку.

Дана гуманітарна допомога у вигляді продуктових наборів видається МБФ “Українська фундація громадського здоров’я”, HealthRight International в Україні.

Отримання продуктових наборів у Львові: хто може подати заявку

Продуктові набори призначені для таких категорій населення:

  • новоприбулих внутрішньо переміщених осіб;
  • сімей, що виховують трьох і більше неповнолітніх дітей;
  • одиноких матерів.

Як зареєструватися

Реєстрація за телефоном:

  • +38(093)7265689
  • +38(097)0376038
  • +38(093)8067974
  • +38(099)1152634

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.
  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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