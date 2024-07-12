Відкрито реєстрацію на отримання продуктових наборів у Львові. Розповідаємо, хто і як може подати заявку.
Дана гуманітарна допомога у вигляді продуктових наборів видається МБФ “Українська фундація громадського здоров’я”, HealthRight International в Україні.
Отримання продуктових наборів у Львові: хто може подати заявку
Продуктові набори призначені для таких категорій населення:
- новоприбулих внутрішньо переміщених осіб;
- сімей, що виховують трьох і більше неповнолітніх дітей;
- одиноких матерів.
Як зареєструватися
Реєстрація за телефоном:
- +38(093)7265689
- +38(097)0376038
- +38(093)8067974
- +38(099)1152634
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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.
- Грошові виплати;
- Продуктові набори;
- Одяг від благодійників;
- предмети побуту від фондів;
- тощо.
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