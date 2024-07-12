Відкрито реєстрацію на отримання продуктових наборів у Львові. Розповідаємо, хто і як може подати заявку.

Дана гуманітарна допомога у вигляді продуктових наборів видається МБФ “Українська фундація громадського здоров’я”, HealthRight International в Україні.

Отримання продуктових наборів у Львові: хто може подати заявку

Продуктові набори призначені для таких категорій населення:

новоприбулих внутрішньо переміщених осіб;

сімей, що виховують трьох і більше неповнолітніх дітей;

одиноких матерів.

Як зареєструватися

Реєстрація за телефоном:

+38(093)7265689

+38(097)0376038

+38(093)8067974

+38(099)1152634

Можливо, вам також буде цікаво: Якщо ВПО не отримує виплати: яка ще допомога передбачена для переселенців

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг