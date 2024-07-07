Стартує найбільша хвиля видачі продуктових наборів у Кривому Розі: хто може отримати

Стартує найбільша, вже третя, хвиля видачі продуктових наборів у Кривому Розі. Розповідаємо, хто і як може отримати гуманітарну допомогу.

Допомогу у вигляді продуктових наборів мешканцям надає місто.

З початку війни, вже третій рік поспіль, ми постійно допомагаємо продуктовими наборами криворізьким родинам, які найбільше потребують підтримки. Зараз така допомога справді необхідна багатьом людям. За цей період вже видали 625 тисяч наборів. Цього року буде видано до 300 тисяч продуктових наборів, вже видано цього року більше 62 тис, – розповів начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул

Найбільша хвиля видачі продуктових наборів у Кривому Розі: хто може отримати

Вже з 8 липня року розпочинається найбільша за кількістю ІІІ-я хвиля видачі продуктових наборів ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ, ЩО ОТРИМУЮТЬ ПЕНСІЮ В РОЗМІРІ БІЛЬШЕ НІЖ 2 800 ГРН І ДО 8 100 ГРН ВКЛЮЧНО (ті, хто отримує пенсію до 2800 грн, отримали продуктові набори цього року раніше).

Таку продуктову допомогу отримають близько 65 тис. сімей.

Для тих, хто не встиг отримати свій продуктовий набір у І-у та ІІ-у хвилі – видача продуктових наборів продовжується.

Як отримати допомогу

Працюватимуть із понеділка по суботу (включно) з 08.00 до 15.00 25 стаціонарних пунктів видачі наборів. Їх адреси та контактні телефони – на фото нижче.

Мешканцям з обмеженими фізичними можливостями працівники соціальних служб доставлять набори безпосередньо додому.

Для мешканців віддалених мікрорайонів міста з 08 по 12 липня (включно) організовано виїзне обслуговування з 09.00 до 15.00 – адреси та час також додаю на фото.

Видача продуктового набору здійснюється на підставі «Картки криворіжця», а у разі відсутності картки – на підставі оригіналів документів, що посвідчують особу та підтверджують належність до визначеної категорії. З усіх питань можна зателефонувати до пунктів видачі та на міську гарячу лінію 15-20.

Враховуючи велику чисельність людей, які мають отримати набори, та спеку, прошу не приходити всіх одночасно, у перші дні – не варто створювати черги та стояти в них. Наборів вистачить всім, я гарантую. Ми й надалі будемо робити все, щоб криворіжці відчували турботу і підтримку, особливо у такі складні часи, – написав Вілкул

Продуктові набори у Кривому Розі: адреси і телефони пунктів видачі

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

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тощо.

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