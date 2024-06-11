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Гуманітарна допомога у Кривому Розі: відкрито реєстрацію від БФ «РОЗВИТОК МІСТА»

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Гуманітарна допомога у Кривому Розі: відкрито реєстрацію від БФ «РОЗВИТОК МІСТА»

Гуманітарна допомога у Кривому Розі надається БФ «Розвиток МІСТА», який сьогодні відкрив реєстрацію на отримання допомоги. Розповідаємо подробиці: хто, що і як може отримати.

Гуманітарна допомога у Кривому Розі від БФ «РОЗВИТОК МІСТА

Хто може отримати

  • багатодітні родини (місцеві та ВПО), у яких виховується троє та більше дітей віком від 0 до 18 років.
  • родини що виховують дітей з інвалідністю (місцеві та ВПО).
Увага! Від отримання останньої допомоги від даного БФ має минути не менше ДВОХ місяців (60 днів).

 

Що можна отримати

  • Набір продуктів,
  • Памперси 1,2,3,4- вік дитини має відповідати заявленій потребі. Кількість памперсів обмежена. Видача в порядку живої черги.
  • Памперси 1-ка для вагітних за наявності оригіналу обмінної карти. Кількість памперсів обмежена.
  • Набір дитячого харчування для дітей віком від 1 до 3 років. Овочеве пюре – 20шт.
  • Подарунок для дитини, але тільки за наявності дитини.
  • Прокладки урологічні.
  • Памперси для дорослих S.
  • Одяг дитячий та дорослий б\в.

Як отримати допомогу

Гуманітарна допомога у Кривому Розі: відкрито реєстрацію від БФ «РОЗВИТОК МІСТА»

Форма на отримання  благодійної допомоги від БФ “РОЗВИТОК МІСТА” знаходиться ТУТ.

Видача відбудеться у четвер 13.06.24 з 10 до 12.00.

Видача тільки зі складу у Кривому Розі, поштою допомогу не пересилають.

 

Деякі види допомоги наявні на складі в обмеженій кількості, тож видають їх в порядку живої черги, і допомога може закінчуватися.

Контакти і адреса фонду:

  • 7 Заречный 16-а, Кривий Ріг
  • 097 441 2492
  • bfrozvytokmista@gmail.com

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