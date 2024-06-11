Гуманітарна допомога у Кривому Розі: відкрито реєстрацію від БФ «РОЗВИТОК МІСТА»

Гуманітарна допомога у Кривому Розі надається БФ « Розвиток МІСТА », який сьогодні відкрив реєстрацію на отримання допомоги. Розповідаємо подробиці: хто, що і як може отримати.

Гуманітарна допомога у Кривому Розі від БФ «РОЗВИТОК МІСТА

Хто може отримати

багатодітні родини (місцеві та ВПО), у яких виховується троє та більше дітей віком від 0 до 18 років.

родини що виховують дітей з інвалідністю (місцеві та ВПО).

Увага! Від отримання останньої допомоги від даного БФ має минути не менше ДВОХ місяців (60 днів).

Що можна отримати

Набір продуктів,

Памперси 1,2,3,4- вік дитини має відповідати заявленій потребі. Кількість памперсів обмежена. Видача в порядку живої черги.

Памперси 1-ка для вагітних за наявності оригіналу обмінної карти. Кількість памперсів обмежена.

Набір дитячого харчування для дітей віком від 1 до 3 років. Овочеве пюре – 20шт.

Подарунок для дитини, але тільки за наявності дитини.

Прокладки урологічні.

Памперси для дорослих S.

Одяг дитячий та дорослий б\в.

Як отримати допомогу

Форма на отримання благодійної допомоги від БФ “РОЗВИТОК МІСТА” знаходиться ТУТ.

Видача відбудеться у четвер 13.06.24 з 10 до 12.00.

Видача тільки зі складу у Кривому Розі, поштою допомогу не пересилають.

Деякі види допомоги наявні на складі в обмеженій кількості, тож видають їх в порядку живої черги, і допомога може закінчуватися.

Контакти і адреса фонду:

7 Заречный 16-а, Кривий Ріг

097 441 2492

bfrozvytokmista@gmail.com

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