Гуманітарна допомога у Кривому Розі: відкрито реєстрацію від БФ «РОЗВИТОК МІСТА»

Гуманітарна допомога у Кривому Розі надається БФ «Розвиток МІСТА», який сьогодні відкрив реєстрацію на отримання допомоги. Розповідаємо подробиці: хто, що і як може отримати.
Гуманітарна допомога у Кривому Розі від БФ «РОЗВИТОК МІСТА
Хто може отримати
- багатодітні родини (місцеві та ВПО), у яких виховується троє та більше дітей віком від 0 до 18 років.
- родини що виховують дітей з інвалідністю (місцеві та ВПО).
Увага! Від отримання останньої допомоги від даного БФ має минути не менше ДВОХ місяців (60 днів).
Що можна отримати
- Набір продуктів,
- Памперси 1,2,3,4- вік дитини має відповідати заявленій потребі. Кількість памперсів обмежена. Видача в порядку живої черги.
- Памперси 1-ка для вагітних за наявності оригіналу обмінної карти. Кількість памперсів обмежена.
- Набір дитячого харчування для дітей віком від 1 до 3 років. Овочеве пюре – 20шт.
- Подарунок для дитини, але тільки за наявності дитини.
- Прокладки урологічні.
- Памперси для дорослих S.
- Одяг дитячий та дорослий б\в.
Як отримати допомогу
Форма на отримання благодійної допомоги від БФ “РОЗВИТОК МІСТА” знаходиться ТУТ.
Видача відбудеться у четвер 13.06.24 з 10 до 12.00.
Видача тільки зі складу у Кривому Розі, поштою допомогу не пересилають.
Деякі види допомоги наявні на складі в обмеженій кількості, тож видають їх в порядку живої черги, і допомога може закінчуватися.
Контакти і адреса фонду:
- 7 Заречный 16-а, Кривий Ріг
- 097 441 2492
- bfrozvytokmista@gmail.com
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