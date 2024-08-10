Хто і як може отримати грошову допомогу від УВКБ ООН – критерії оновлено

Українці, які постраждали від війни, можуть отримати грошову допомогу від УВКБ ООН. В цій статті з посиланням на офіційне джерело розповідаємо, хто має на неї право і як подати заявку. Благодійники нещодавно оновили критерії вразливості.

Сума грошової допомоги

Сума допомоги базується на сумі мінімального споживчого кошика, становить 3 600 грн на особу та покриває тримісячний період. Тобто загальна сума на кожного члена родини становить 10 800 грн.

Програма багатоцільової грошової допомоги від Агентства ООН у справах біженців втілюється вже третій рік поспіль і увесь цей час намагалася відповідати запитам вразливих категорій ВПО та населення, яке постраждало від війни.

Проте, зважаючи на безпекову ситуацію та зростання кількості українців, постраждалих від війни, фокус програми зміщено на підтримку найбільш вразливих осіб.

БФ «Право на захист» є офіційним партнером агентства зі збору даних на грошову допомогу

Хто може отримати грошову допомогу від УВКБ ООН

Подати заявку можуть вразливі вимушено переміщені особи, а також ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону).

Опитування для самоперевірки «Чи підпадаю я під умови та критерії програми багатоцільової грошової допомоги від УВКБ ООН» – тут

Отже, ви можете подати заявку на грошову допомогу, якщо ваша родина:

не отримувала раніше допомогу від міжнародних організацій;

має дохід, менший за 5 400 грн на члена родини;

належить до таких категорій і має хоча б один із критеріїв вразливост (перелічені нижче):

1) Внутрішньо переміщені особи (які перемістилися впродовж останніх шести місяців в межах України) і відповідають одному з критеріїв:

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

або/та

родина, яку очолює одна самотня / кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років

або/та

родина з однією або кількома особами з особливими потребами. А саме: мають інвалідність, хронічні захворювання.

2) Люди, які повернулися в Україну після вимушеного переміщення до іншої країни через воєнні дії, і відповідають одному з критеріїв:

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

або/та

родина, яку очолює одна самотня / кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років

або/та

родина з однією або кількома особами з особливими потребами. А саме: мають інвалідність, хронічні захворювання

та

не отримували грошову допомогу від УВКБ ООН чи інших організацій як люди, які повернулися в Україну після вимушеного переміщення до іншої країни / області.

3) Люди, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення в межах України через воєнні дії від 24.02.2022 р., та відповідають одному з критеріїв:

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

або/та

родина, яку очолює одна самотня / кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

або/та

родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання тощо);

та

не отримували грошову допомогу від УВКБ ООН чи інших організацій як люди, які повернулись в Україну після вимушеного переміщення до іншої країни / люди, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області через воєнні дії

ТА

які не були зареєстровані на допомогу від УВКБ ООН раніше, а також не отримували грошову допомогу від інших організацій.

Увага! Якщо ви отримали допомогу в розмірі 2 220 грн/особа/місяць від іншої агенції / гуманітарної організації ООН, вам може бути відмовлено у виплаті фінансової допомоги від УВКБ ООН.

Документи й інформація для надання в пункті збору даних

Документ, що посвідчує особу.

Податковий номер (необхідний для виплати допомоги).

Свідоцтво про народження дітей (за наявності).

Номер банківської картки для виплати допомоги (картки «єПідтримка» не підходять).

Будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).

Особистий номер телефону.

Для збору даних мають бути присутні всі члени родини.

Для сімей, членами яких є маломобільні люди, які не можуть прибути до пункту реєстрації, допускається реєстрація за оригіналами документів (за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан здоров’я).

Домогосподарство — це:

голова домогосподарства*

дружина / чоловік

його / її діти (до 23 років)

його / її батьки

*його / її дідусь і бабуся, лише якщо вони перебувають на їхньому утриманні. В іншому випадку — вони мають зареєструватися окремо.

Інші особи, які не є частиною цього списку, мають бути членами іншого домогосподарства, навіть якщо вони проживають разом.

УВАГА! Благодійникам не потрібен ваш код CVV (тризначний код на банківській картці). Працівники Фонду не повинні його вимагати.

Уся інформація, яку ви надасте під час реєстрації, є конфіденційною і буде занесена в базу даних УВКБ ООН. Надаючи свої персональні дані, ви даєте згоду на передачу їх постачальнику фінансових послуг для отримання грошової допомоги.

Адреси пунктів збору даних

Інтерактивна мапа за цим посиланням покаже адресу пунктів збору даних у вашій області. Відстежувати графік руху мобільних груп по області, а також іншу актуальну інформацію ви можете в регіональному телеграм-каналі.

Можливо, вам також буде цікаво: Грошова допомога на оренду житла у двох областях: хто і як може її отримати