Грошова допомога на оренду житла у двох областях: хто і як може її отримати

Грошова допомога на оренду житла надається за підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF). Розповідаємо про це усі деталі.

Благодійний Фонд «Право на захист» за підтримки ГФУ (UHF) проводить збір даних для отримання грошової допомоги на оренду житла у 2024 році. Зараз інформація актуальна для двох областей.

Проєкт реалізовується у м. Вінниця, Вінницькій області та у м. Дніпро, Дніпропетровській області. Його метою є підтримати родини ВПО після вимушеного переміщення й сприяння їхній інтеграції та адаптації у нових громадах упродовж шести місяців.

Грошова допомога на оренду житла у двох областях: хто може отримати

Родини ВПО, які були вимушені переміститися після 24.02.2022, ще не отримували цільову грошову допомогу на оренду житла від міжнародних організацій, а також належать до однієї з таких категорій населення:

ВПО, які проживають у місцях тимчасового проживання (МТП), які спроможні оплачувати приватну оренду житла після закінчення терміну дії програми грошової допомоги на оренду житла;

ВПО, які проживають в МТП під загрозою виселення, особливо ті, хто проживає в школах і дитячих садках, у зв’язку з поверненням цих закладів до освітньої діяльності;

ВПО, які вже проживають у орендованому житлі, перебувають під загрозою виселення та не мають іншої альтернативи, окрім як переселитись в МТП;

Новоприбулі ВПО (до 1-го року в момент реєстрації у проекті), які не бажають проживати в МТП.

Претенденти на участь у програмі також повинні відповідати хоча б одному з критеріїв вразливості:

сім’я з одним із батьків (пріоритет надаватиметься жінці, що самостійно очолює домогосподарство) з однією дитиною або кількома дітьми віком до 18 років (до 23 років за умови навчання на очній формі чи дуальній формі) або з особами похилого віку (55 років і старше);

сім’я, що складається з однієї / кількох самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або осіб похилого віку з однією дитиною або кількома дітьми віком до 18 років;

сім’я з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, ВІЛ, туберкульоз, важкий медичний стан (ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, тяжкі травми, потреба в трансплантації органу, потреба в паліативній допомозі)); наявність хвороби має бути підтверджено медичною довідкою.

прийомні сім’ї, які виховують дітей без супроводу та дітей, розлучених із батьками (документально підтверджено);

домогосподарства з трьома або більше дітьми віком до 18 років (не включно);

домогосподарства з вагітними жінками або жінками, з дітьми віком до трьох років.

Усі вищезазначені цільові групи повинні бути спроможними оплачувати приватну оренду житла наприкінці періоду підтримки. Для цього вони повинні мати розуміння тривалості грошової допомоги та план наступної активності для набуття спроможності оплачувати оренду.

Домогосподарство також повинно мати змогу знайти собі житло для оренди та сплатити перші два місяці його оренди.

Як подати заявку

Заповнити анкету претендента на участь у проєкті можна самостійно, перейшовши за посиланням

Важливо! Після подання заявки, інформацію в ній буде ще додатково перевірено на відповідність умовам програми, а також на факт отримання подібної допомоги від інших міжнародних організацій.

Спосіб виплати грошової допомоги

Домогосподарства, які стануть учасниками програми, отримуватимуть кошти на розрахунковий рахунок трьома платежами. Такий банківський рахунок має бути дійсним ще щонайменше 6–8 місяців, а також:

належати саме вам;

бути гривневим;

не бути соціальним, кредитним, з програм «єПідтримка» / «єМалятко»

Потрібно буде вказати банківський рахунок IBAN — UA+27 цифр (без пробілів).

Уся інформація, яку ви надаєте під час реєстрації, є конфіденційною. Надаючи свої персональні дані, ви погоджуєтеся на передавання їх постачальнику фінансових послуг з метою отримання грошової допомоги.

Інформаційна підтримка

Якщо у вас є запитання і уточнення, будь ласка, звертайтесь за такими каналами зв’язку:

Гаряча лінія: 0800750104

Електронна пошта: cash.assistance@r2p.org.ua

А також заповнення форми через кнопку «Зворотний зв’язок» на сайті Фонду

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