ВІДЕО МОМЕНТУ: в Канаді 220-тонну будівлю перенесли за допомогою 700 шматків мила

В Канаді 220-тонну будівлю перенесли за допомогою 700 шматків мила. Про це розповіло видання The Washington Post з посиланням на керівника будівельної компанії Шелдона Раштона, передає НСН.

Події відбувалися у Галіфаксі, на південному сході Канади. Саме тут 200-річну будівлю перенесли за допомогою 700 шматків мила.

Перед будівельною компанією було поставлено завдання перемістити будівлю вагою 220 тонн на кілька метрів, щоб звільнити місце для нового житлового комплексу.

Як 220-тонну будівлю перенесли за допомогою 700 шматків мила?

Будівельники розкопали під будівлею котлован і вставили більше десятка сталевих балок для опори. Компанія залучила евакуатор і два екскаватори, щоб перемістити конструкцію. Однак це не допомогло.

Тоді керівник будівельної компанії вирішив використати 700 шматків звичайного мила. Робітники підняли будівлю на 2,5 сантиметри за допомогою гідравлічних домкратів і розподілили мило між несучими конструкціями. Після того, як мило зробило сталеві балки і підлогу будівлі слизькими, вони пересунули будівлю на 9,1 метра.

Раштон каже, що він пересував будівлі за допомогою мила десятки разів. Він каже, що для невеликих будівель потрібно від 20 до 40 шматків мила, але будівля в Галіфаксі була найважчою з тих, що він пересував за 50 років своєї будівельної кар’єри.

ВІДЕО МОМЕНТУ: 220-тонну будівлю перенесли за допомогою 700 шматків мила

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