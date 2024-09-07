Удар по Воронезькій області: стало відомо, що так гарно палає – це ракети з КНДР (відео)

Удар по Воронезькій області РФ було завдано сьогодні, 7 вересня, вночі. Після атаки дронів на складі боєприпасів і техніки в селі Солдатське спалахнула потужна пожежа.

Удар по Воронезькій області РФ: що відомо

Як повідомляють місцеві ЗМІ, в Острогозькому районі введено режим НС через пожежу поблизу вибухонебезпечних об’єктів та подальшу детонацію.

Оперативні служби проводять евакуацію мешканців одного населеного пункту. Частину евакуйованих розміщено у пунктах тимчасового розміщення, більшість розмістилися у родичів та знайомих.

Також через пожежу перекрили рух із 51-го до 105-го кілометра дороги Вороніж – Луганськ.

Як повідомляють деякі українські ЗМІ з посиланням на власні джерела, склад у Воронезької області атакували дрони СБУ.

За інформацією джерел, це великий склад, який росіяни активно використовували для перекидання техніки в Україну.

“На об’єкті зафіксовано чотири осередки потужної пожежі та безперервну детонацію боєприпасів, яка триває й досі, – зазначило джерело. – СБУ продовжує системну роботу зі створення демілітаризованої зони у прилеглих до України областях РФ. Військові аеродроми, склади з боєприпасами та об’єкти інфраструктури, які працюють на війну в Україні, є законними цілями”.

Відео потужної пожежі:

Стало відомо, що так гарно палає

На складі боєприпасів і військової техніки в Острогозькому районі Воронезької області Росії, який атакували дрони СБУ в ніч на 7 вересня, як з’ясувалося згодом, були передані Північною Кореєю ракети. Про це написав у Телеграмі керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За даними ЗМІ, від початку повномасштабної війни РФ отримала десятки балістичних ракет і пускових установок від КНДР. “Знищено корейські ракети, які Путін фактично випрошував у Кім Чен Іна, принижуючись”, – написав він

Коваленко зазначив, що ракети з Ірану, про передання яких напередодні повідомили ЗМІ, “чекає така ж доля”.

6 вересня американська The Wall Street Journal написала, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності. Це підтвердили і джерела англійської The Times. Іран заперечує постачання зброї у РФ.

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