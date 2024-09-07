Безпілотники атакували Воронезьку область РФ вночі 7 вересня. Уражено склад із «вибухонебезпечними предметами». За даними влади, евакуювали жителів одного із сіл.

У Воронезькій області (РФ) уламки безпілотника впали на склад боєприпасів. На місці прильоту спалахнула пожежа і почалася детонація.

Про це повідомляють “Новини України – НСН”.

За словами губернатора Воронезької області Олександра Гусєва, в Острогозькому районі черговими силами ППО і засобами РЕБ було виявлено і подавлено безпілотний літальний апарат.

“За попередніми даними, постраждалих немає. Внаслідок падіння БПЛА виникла пожежа, що перекинулася на вибухонебезпечні предмети. Почалася детонація”, – написав губернатор.

Гусєв додав, що жителів одного села вирішено тимчасово евакуювати до сусіднього населеного пункту. На місці працюють оперативні служби та представники адміністрації району.

Місцеві пабліки повідомляють, що пожежа на складі триває вже близько двох годин.ї

Дрони атакували Воронезьку область РФ – виникла пожежа на складі боєприпасів, евакуювали одне із сіл

Джерело: РБК-Україна.

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