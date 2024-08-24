Про це повідомляють “Новини України – НСН” із посиланням на російські ЗМІ.

.За словами губернатора області Гусєва, дрони, які атакували область, нібито були знищені засобами ППО, пожежа і детонація “вибухонебезпечних об’єктів” почалися в результаті падіння уламків. Де саме почалася пожежа і що детонує, губернатор не уточнив.

Він стверджує, що постраждалих, а також пошкоджень цивільних будівель наразі не виявлено.

За інформацією одразу кількох російських каналів, в Острозьку горить склад боєприпасів.

Дронова атака Воронезької області – сталася пожежа та детонація

Як повідомлялося, вночі, 22 серпня, дрони атакували військовий аеродром “Маринівка” у Волгоградській області РФ. Фото спалаху аеродрому зафіксували на супутникових знімках.

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