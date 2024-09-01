Атаковано дві ДРЕС і нафтопереробний завод у Москві: потужна нічна бавовна на Росії – що відомо (відео)

Одразу 10 регіонів Росії були атаковані безпілотниками ввечері 31 серпня та в ніч проти 1 вересня. Зокрема, під ударом опинилися дві ДРЕС і нафтопереробний завод у Москві. Виникли пожежі. Весело було у Бєлгороді, Курську та багатьох інших містах і селах країни-агресорки.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про потужну атаку на Росію цієї ночі

Повітряні атаки зафіксували в Москві та Московській області, Бєлгородській, Брянській, Тверській, Воронезькій, Рязанській, Тульській, Липецькій, Курській та Калузькій областях росії.

Атаковано дві ДРЕС і нафтопереробний завод у Москві

Так, очільник Москви Сергій Собянін заявив, що на підльоті до міста збили 9 безпілотників. Один дрон долетів до міста і, як заявляє мер, був збитий у районі Московського нафтопереробного заводу у районі Капотня. Але, очевидно, як завжди, був збитий заводом.

Жителі Москви діляться кадрами пожежі на НПЗ у Капотні.

Пожежі на НПЗ Капотню надано максимальний номер складності, повідомили в оперативних службах. До боротьби з вогнем було залучено авіацію.

У Підмосков’ї ціллю дронів стала Каширська ДРЕС, яка розташовується на березі Оки в місті Кашира. Голова міського округу Михайло Шувалов заявив у Телеграм: «Була спроба атаки трьома безпілотниками території Каширської ДРЕС. Жертв і руйнувань немає». Але, судячи з відео, тут теж виникла пожежа.

Місцева влада відзвітувала про 5 збитих у Підмосков’ї дронів.

На відео – момент атаки БПЛА у Раменському міському окрузі Московської області.

У Тверській області рф влада заявила про атаку п’яти безпілотників «в районі Конаково», де розташовується Конаківська ДРЕС.

За словами місцевих жителів, унаслідок атаки виникла пожежа на самій станції та газорозподільній мережі, що розташовується за кілька кілометрів від неї.

Бавовна в інших регіонах Росії

Липецький губернатор також заявив про атаку безпілотників по промисловій зоні Липецька. Утім, жертв і постраждалих нібито немає.

У Бєлгородській області повідомили про збиття кількох повітряних цілей на підльоті до міста. У місті є пошкодження скління, на території одного приватного будинку зруйновано господарську споруду.

Ось такі веселощі були сьогодні вночі у Бєлгороді.

Губернатор Воронезької області заявив про відбиття атаки дронів.

«Черговими силами ППО та засобами РЕБ у Воронезькій області знищено вже понад 10 безпілотних літальних апаратів. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає. В одному з районів регіону внаслідок падіння уламків сталося спалах трави. На місці працюють оперативні служби. Режим небезпеки атаки БПЛА у суб’єкті зберігається», – заявив посадовець

В інших регіонах росії також звітували про роботу ППО та збиття повітряних цілей.

Зокрема, гучно було і у Курську.

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