Стало відомо про другий удар по Ленінградській області за добу 2 березня. Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вночі 2 березня у багатоповерхівку Санкт-Петербурга влетів дрон.

А пізніше з’явилася інформація про вечірню атаку безпілотниками порту Бронка у місті Ломоносове. Там нібито спрацювала система ППО. Про це пишуть росЗМІ, передає НСН.

Місцевий губернатор Олександр Дрозденко заявив, що усі системи виявлення та придушення дронів перебувають у стані готовності.

Повітряні цілі вражені над акваторією та узбережжям Фінської затоки, – повідомив він

За словами Дрозденка, жертви та руйнувань немає.

Телеграм-канал Mash на Мийці писав, що в районі порту Бронка сталося два потужні вибухи. В аеропорту Пулково з 19:32 по 20:03 вводили обмеження на виліт та приліт літаків.

Видання «Фонтанка» інформує, що над Фінською затокою збили безпілотник.

Порт Бронка – де знаходиться

Порт Бронка – функціональний морський перевантажувальний комплекс у Великому порту Санкт-Петербург. Розташований на південному узбережжі Фінської затоки.

До речі, відстань від найпівнічнішої точки України до порту Бронка – майже 900 км.

З’явилися відео другої за добу атаки БПЛА на Ленінградську область. Їх опублікував Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ

Другий удар по Ленінградській області за добу 2 березня: відео

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