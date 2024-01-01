У Японії стався землетрус магнітудою 7,6 бали – до росії наближається цунамі

У Японії стався землетрус магнітудою 7,6 бали за шкалою Ріхтера 1 січня. Про це пише агентство Reuters, у мережі публікують відео події, передає НСН.

Зазначається, що спочатку було зафіксовано підземні поштовхи магнітудою 5,7, а потім – значно потужніший афтершок.

Відомості про руйнування та постраждалих уточнюють, але на відео можна побачити, що руйнування присутні.

Японське метеорологічне агентство оголосило попередження про цунамі в західних прибережних районах префектур Ісікава, Ніїгата й Тояма.

За даними метеорологічного агентства, цунамі висотою до 5 метрів наближається до міста Ното в префектурі Ісікава. Хвилі заввишки понад 1 метр обрушилися на узбережжя міста Вадзіма в префектурі Ісікава.

Загрозу цунамі оголошено також у російських Владивостоці та Нахідці.

Японії стався землетрус магнітудою 7,6 бали: відео

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