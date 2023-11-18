У Південній Кореї заборонять їсти собак. Країна може відмовитися від шокуючої традиції до 2027 року.

Про це повідомляє Sky News, передає НСН.

Південна Корея заборонить вживання в їжу собачого м’яса, і планує прийняти закон до кінця цього року. Запропонована заборона включатиме трирічний пільговий період та фінансову підтримку для підприємств, які бажають вийти з торгівлі.

«Ми плануємо ухвалити спеціальний закон про заборону собачого м’яса протягом 2023 року, щоб якнайшвидше розв’язувати цю проблему. Ми надамо повну підтримку фермерам, м’ясарням та іншим підприємствам, яким загрожує закриття або перекваліфікація через цей закон», сказав південнокорейський депутат Юй Ей-дон.

Законопроєкти, спрямовані проти собачого м’яса, в минулому провалилися через протести представників галузі і занепокоєння про засоби до існування фермерів і власників ресторанів.

Новий закон дозволить поступово ліквідувати собачі ферми, бойні, торговельний точки й ресторани із собачим мʼясом — повна заборона набуде чинності у 2027 році.

Зоозахисники привітали ініціативу і закликали парламент Південної Кореї ухвалити законопроєкт.

Останнім часом популярність собачого м’яса значно знизилася, але його все ще їдять деякі люди похилого віку та подають у деяких ресторанах.

Опитування Gallup Korea, проведене минулого року, показало, що 64% опитаних виступають проти споживання собачого м’яса. Опитування показало, що лише 8% респондентів їли собачатину протягом минулого року, порівняно з 27% у 2015 році.

Однак голова Корейської асоціації виробників собачого м’яса Джу Ен Бон назвав пропозицію уряду «нежиттєздатною».

«Перехід з нашої довічної роботи є важким і нежиттєздатним варіантом для нас, фермерів з 60-х чи 70-х років», сказав він.

За словами Джу Ен Бона, голоси фермерів та інших зацікавлених сторін були поза увагою в дискусії про заборону собачого м’яса.

За даними уряду, в Кореї існує близько 1150 ферм з розведення собак, 34 бійні, 219 дистриб’юторських компаній і 1600 ресторанів, де подають собаче м’ясо.

Зазначимо, Південна Корея – єдина країна, де собак спеціально вирощують для споживання людиною. Щорічно на фермах по всій країні розводять близько двох мільйонів собак для вживання в їжу.

Читайте ще: Люди порушили ще один важливий земний цикл – які можуть бути наслідки