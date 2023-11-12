Люди порушили ще один важливий земний цикл – які можуть бути наслідки

Люди порушили ще один надзвичайно важливий земний цикл. Через це вже постраждали 2,5 мільярда акрів ґрунту в усьому світі.

Діяльність людини нагріває планету, ставить під загрозу дику природу і навіть змінює обертання Землі. Тепер виявляється, що люди також мають серйозний шкідливий вплив на природний сольовий цикл планети.

Про це йдеться у новому дослідженні, пише ScienceAlert, передає НСН.

У той час як геологічні та гідрологічні процеси природним чином виносять сіль на поверхню Землі протягом тривалого часу, ми прискорюємо цей природний потік завдяки видобутку корисних копалин, розробці землі та використанню солі для доріг для розтоплення льоду.

Дослідники з Університету Меріленда, Університету Коннектикута, Вірджинського технологічного інституту та інших установ об’єднали свої знання, щоб задокументувати те, що вони називають “екзистенційною загрозою” для запасів прісної води.

Команда досліджувала кілька видів солі (не лише хлорид натрію, який ми використовуємо в кулінарії) у різних середовищах, включаючи її концентрацію в річках і ґрунтах. Тепер вони кажуть, що певні явища, такі як висихання озер, збільшують концентрацію солі в повітрі.

Двадцять років тому ми мали лише окремі дослідження. Ми могли сказати, що поверхневі води солоні тут, у Нью-Йорку, або в питній воді Балтимора. Тепер ми показуємо, що цей цикл — від глибин Землі до атмосфери — був значно порушений людською діяльністю, каже еколог Джин Лікенс з Університету Коннектикута.

Вчені виявили, що близько 2,5 мільярдів акрів ґрунту в усьому світі постраждали від антропогенного засолення. Крім того, сіль, яка використовується для посипання доріг, також потрапляє в повітря. Зростання солоності джерел прісної води викликає найбільше занепокоєння. Якщо ця тенденція збережеться, пошук достатньої кількості води для пиття може стати справжнім викликом — і це ще не кажучи про шкоду, завдану тваринам та їхньому середовищу існування.

Якщо уявити планету як живий організм, то накопичення такої кількості солі може вплинути на функціонування життєво важливих органів або екосистем, говорить геолог Суджай Каушал з Університету Меріленда.

Рівень солі впливає на більше аспектів життя, ніж ми собі уявляємо: від того, скільки снігу утворюється на гірських вершинах, до того, наскільки ймовірно, що ми підхопимо респіраторні захворювання.

Дослідники закликають докласти більше зусиль, щоб оцінити вплив людини на кругообіг солі та зменшити його: однією з відправних точок пропонують зробити 44 мільярди фунтів солі, які щороку розподіляються на дорогах США.

Читайте ще: Викид корональної маси на Сонці міг стати причиною північного сяйва над Україною 5 листопада