Знайдено тіло дитини: у Німеччині в притулку для біженців сталася пожежа

У Німеччині 4 червня сталася пожежа в притулку для біженців, де мешкають українці. В будівлі знайшли неідентифіковане тіло дитини.

Про це НСН повідомляє з посиланням на посола України в Німеччині Олексія Макеєва та агентство Deutsche Welle.

Пожежа спалахнула зранку в місті Апольда, у східній землі Тюрінгія. Очевидці розповіли, що полум’я сягало кількох метрів.

За даними агентства, після пожежі безвісти зник 9-річний хлопчик із України, а в будівлі знайшли неідентифіковане тіло дитини. Однак влада все ж стверджує, що знадобиться судово-медична експертиза, щоб визначити, чи знайдене тіло належить зниклому хлопчику.

Ще 10 людей отримали поранення. Їх госпіталізували. Деякі з них постраждали від отруєння димом, а в однієї людини зламана нога.

У поліції поки що не знають причину пожежі, але стверджують, що кримінальне розслідування ведеться «повним ходом».

У притулку для біженців, який унаслідок пожежі став непридатним для проживання, було зареєстровано 245 людей. Їх перевели до іншого центру приймання біженців у сусідньому Гермсдорфі.

Посол України написав, що консули із самого ранку на контакті з громадянами України, які мешкають у тому регіоні, а також із німецькими правоохоронними органами.

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