Удар по Дніпропетровщині: батько-правоохоронець сам дістав з-під завалів дружину і тіло своє доньки

Російські окупанти увечері 3 червня завдали терористичний удар по Дніпропетровщині. Загарбники вбили 2-річну дівчинку Лізу. Її тіло дістав з-під завалів батько-правоохоронець.

Про це пише ТСН, передає НСН.

2-річна дитина загинула внаслідок ракетного удару по місту Підгородне на Дніпропетровщині. Ворожий “Іскандер” влучив між житловими двоповерхівками. 22 людини отримали поранення, серед них – п’ятеро дітей, три з яких в тяжкому стані.

Пошуково-рятувальну операцію на місці влучання російської ракети вже завершено. Нині комунальники розбирають те, що лишилося від осель українців.

Люди несуть на руїни квіти та іграшки у пам’ять про загиблу маленьку дівчинку, їй було лише два роки.

Молода родина нещодавно оселилася тут. Батько-правоохоронець під час ракетної атаки був на роботі. Після прильоту приїхав і разом з рятувальниками шукав своїх рідних.

Його дружина вижила, а маленьку Лізу знайшли лише о третій ночі, за п’ять годин після удару.

“Її мама Наталя в реанімації з політравмою. Батько був на чергуванні. Батько власне в погонах, працював. Сам особисто розгрібав і виймав свою дружину і свою дочку. Уявіть собі лише масштаб цієї трагедії”, каже віце-прем’єр міністр України Ірина Верещук.

Щонайменше шість квартир знищено вщент, ще понад сотня осель потрощені. Мешканці кажуть, у суботу ввечері майже всі вони були вдома, готувалися до Трійці.

Чотирьох людей вдалося живими дістати з-під завалів. Нині постраждалі та їхні родичі шукають бодай документи на руїнах власних осель. Намагаються знайти домашніх тварин.

“Тут в мене дитина сама вдома буда. Дитину витягли з вікна. Дитина зараз в реанімації, хлопчик 15 років”, каже одна із мешканок.

“Я почула “уууу” і вибух, мене відкинуло, поранило голову, поранило руку. Заклинило вхідні двері. Чоловіки відкрили та витягли мене”, каже одна із постраждалих.

Загалом внаслідок атаки росіян пошкоджено 10 приватних будинків, авто, магазин, газогони. Також сили ППО збили над областю 2 крилаті ракети та 1 безпілотник, ймовірно, “Шахед”.

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