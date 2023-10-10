Що стало з німкенею, яку в Ізраїлі викрали бойовики ХАМАС

Стала відома доля громадянки Німеччини, яку в Ізраїлі викрали бойовики ХАМАС. Відео з нею бачив весь світ.

Громадянка Німеччини Шані Лук, яка потрапила до полону бойовиків ХАМАС і вважалася зниклою безвісти, перебуває у лікарні в секторі Гази.

Про це пише BILD з посиланням на слова матері дівчини, передає НСН.

Відео з дівчиною облетіло світ на минулих вихідних: нерухома напівоголена і важко поранена жертва лежить в кузові вантажівки, її оточують терористи ХАМАС. Батьки Шані впевнені, що це їхня донька і ролик був знятий на території Палестини.

Сім’я отримала звістку про госпіталізацію дівчини з сектора Газа.

“Ми отримали інформацію, що Шані жива, але отримала тяжку травму голови і перебуває у критичній ситуації. Кожна хвилина критична”, розповідає мати дівчини.

Під час нападу бойовиків на фестиваль Nature Party Шані зателефонувала родині на мобільний. Її мати Рікарда Лук звернулася до неї і запитала: “У вас є бункер поблизу?” Пролунали постріли. Її донька була схвильована і пообіцяла знайти сховище. Після цього зв’язок перервався.

Як сім’я згодом змогла відновити, Шані Лук вибігла на стоянку зі своїм хлопцем та ще чотирма друзями; вони хотіли втекти на двох автомобілях.

“Молоді люди втратили один одного з поля зору. Тоді друзі сховалися в кущах. Відтоді вони благополучно вийшли, але Шані та її хлопець зникли”, каже родич дівчини.

Родина скаржиться, що не отримала жодної інформації від МЗС Німеччини.

Війна в Ізраїлі

Палестинське ісламське угруповання ХАМАС, яке контролює Сектор Гази, зранку 7 жовтня оголосило про початок операції «Потоп Аль-Акса» проти Ізраїлю. По країні випустили шквал ракет, бойовики проникли на територію Ізраїлю в низці різних місць.

Армія Ізраїлю у відповідь оголосила про початок контртерористичної операції «Залізні мечі» у Секторі Гази. Увечері 7 жовтня ізраїльські військові відновили контроль над більшістю прикордонних громад із Сектором Гази, куди проникли бойовики.

Також в Ізраїлі підтвердили, що ХАМАС захопив цивільних заручників та військовополонених. Лідер ХАМАСу Салех аль-Арурі заявив, що його організація планує обміняти їх на «палестинських в’язнів».

Нагадаємо, музичний фестиваль став однією з перших цілей терористичного угруповання.

Щонайменше 260 людей були вбиті бойовиками ХАМАС на концерті, який відбувався поблизу кордону із Сектором Гази.

Раніше ми писали, що терористи напали на фестиваль, учасників захопили: дівчина з відео бойовиків ХАМАС – туристка з Німеччини.

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