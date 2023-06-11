В Ірландії платитимуть 80 тисяч євро тим, хто переїде туди жити – які умови

Уряд Ірландії запровадив десятирічну програму з розвитку островів. Вона передбачає значні інвестиції в інфраструктуру 80 громад на 23 населених островах.

Про це НСН дізнався на сайті Liga.net.

За останні 27 років населення цих територій скоротилося приблизно на 13% до 2700 осіб. Уряд хоче заохотити людей переїхати жити на острів, тому запровадив гранти на відновлення порожніх чи напівзакинутих будинків.

Згідно з новою схемою фінансування Croí Conaithe, власники будинку отримають субсидії на покриття витрат на реконструкцію будівлі.

Це стосується нерухомості в материковій частині Ірландії, а також на островах, однак гранти на ремонт острівного житла будуть на 20% вищими. Адже й вартість будівельних робіт на островах вища через логістичні складнощі.

Людина, яка бажає придбати житло на острові в Ірландії, може отримати компенсацію від 60 000 євро до 84 000 євро, сума залежатиме від того, наскільки в занедбаному стані будівля.

Зокрема, нові власники мають представити документи на те, що житло на острові — це їхнє основне місце проживання.

Також у рамках програми “Living Islands”, уряд інвестуватиме в інфраструктуру цих громад. Чиновники покращать дороги; встановлять швидкісний інтернет для того, щоб люди могли працювати віддалено; поставлять автоматизовані кабінки охорони здоров’я, де люди зможуть проходити обстеження.

За словами міністра розвитку сільських районів і громад Гізера Гемфріса, перший раунд у розмірі 1,9 мільйона буде в основному зосереджений у 5 громадах — Слайго, Донегал, Мейо, Голвей і Корк.

Урядовий план складається з двох рівнів, перший активують протягом наступних трьох років, він буде спрямований на вирішення більш нагальних проблем.

Другий, довгостроковий — фінансуватиметься протягом 10 років. За словами міністра Гамфріса, план “Living Islands” спрямований на стимулювання громад, щоб вони мали світле та стабільне майбутнє.

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