Українські біженці можуть безкоштовно доїхати з Польщі до Німеччини – графік

Українські біженці можуть до кінця березня безкоштовно доїхати потягом із Перемишля (Польща) до Ганновера (Німеччина).

Як передає НСН, про це написали у Телеграм-каналі.

Не потрібно буде навіть оформлювати квитки чи реєструватися. Варто лише прийти на платформу польської станції. Якщо вам потрібна допомога, то можете а якщо знадобиться допомога – зверніться до співробітників Червоного Хреста або волонтерів.

Безкоштовний потяг відправляється з Перемишля о 22:30 кожні два дні. Він робить одну транзитну зупинку у Франфурті на Одері о 10 ранку, а до кінцевого пункту прибуває близько 16:00. Раптом вам потрібно до Берліна, а не Ганновера, то ви можете вийти на зупинці у Франкфурті -на- Одері.

У Ганновері українських біженців зустрічають співробітники німецької залізничної компанії Deutsche Bahn, поліцейські та працівники благодійних організацій, які залюбки допоможуть отримати їжу, першу допомогу й тимчасове житло.

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