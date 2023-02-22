Як українцям в Німеччині отримати дозвіл на зміну місця проживання: умови

Стало відомо, як українцям в Німеччині отримати дозвіл на зміну місця проживання. Громадяни, що отримали тимчасовий захист, зобов’язані жити у населеному пункті, куди їх розподілили, передає НСН.

Біженці з України в Німеччині можуть вільно пересуватися, проте не можуть самостійно обирати місце проживання у країні. Відповідне правило має забезпечити рівномірний розподіл людей по регіонах країни.

«Біженці з України, які отримали дозвіл на перебування (Aufenthaltserlaubnis) згідно з §24 Закону про перебування, також отримують і так звану “Wohnsitzauflage”. Вона зобов’язує проживати в тому місці, куди розподілили, протягом 3 років з моменту отримання дозволу на перебування», пояснюють у телеграм-каналі «Німеччина/Україна/Біженці».

Але змінити місце проживання все-таки можна.

Як українцям в Німеччині отримати дозвіл на зміну місця проживання

Попросити про скасування “прописки” можна, якщо біженець:

Влаштувався на роботу, на якій працюватиме не менше 15 годин на тиждень і сплачуватиме внески до фонду соціального страхування;

Починає освоювати нову спеціальність (Au Stimmungsbild);

Вступив до університету;

Відвідує інтеграційні курси;

Відвідує професійні мовні курси або курси підвищення кваліфікації, які тривають не менше 3 місяців і повинні призвести до визнання спеціальності.

«Не обов’язково, щоб ці пункти стосувалися саме вас. Достатньо буде, якщо під вищеперелічене потрапляють ваш чоловік/цивільний партнер, ваша дружина/цивільна партнерка або ваші неповнолітні та не одружені діти, з якими ви проживаєте», додали у телеграм-каналі.

Щоб скасувати обов’язок проживати у певному місці (Wohnsitzauflage), необхідно звернутися із запитом до місцевого відомства у справах іноземців (Ausländerbehörde). Цю угоду необхідно буде отримати також від відомства того міста/населеного пункту, до якого біженець має намір переїхати.

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