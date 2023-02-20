“Всюди нацисти!” – Путін на карнавалі у Німеччині (фото)

Путін на карнавалі у Німеччині представлений у різних образах. На знаменитому заході цьогоріч з’явилися одразу кілька візків із фігурами глави країни-агресора.

На карнавалі були представлені традиційно карикатурні “скульптури” на політичну тематику, інформує НСН з посиланням на Економічні Новини.

Зокрема, німці підготували візки з російським диктатором Путіним, який цілує чорта, чи представлений у виді вампіра, який прокручує світ через м’ясорубку, та багато іншого.

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Путін на карнавалі у Німеччині. Фотодобірка DW.

Кельнський карнавал є одним з найпопулярніших світових ход. Щорічно він проходить не лише в Кельні, а й в інших містах Німеччини. Традиції свята сягають XIX століття.

Карнавал відбувається перед початком християнського Великого посту в перший день так званого тижня Масниці.

Згідно з Вікіпедією, головні персонажі кельнського карнавалу — Принц, Діва та Селянин. Вони є “володарями” карнавалу, представляючи його на всіх офіційних заходах на карнавалі та поза ним: на засіданнях карнавальних товариств, на весіллях їхніх членів, на офіційних заходах, що відбуваються в період “карнавальної сесії”.

Німці заздалегідь готують фігури, як правило, політиків із пап’є-маше, а в день ходи з гордістю вивозять їх на візках у карнавальній ході.

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