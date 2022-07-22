Дівчата з України, які зараз знаходяться у Франції дали поради, як знайти житло, роботу та вивчити мову безкоштовно.

Сьогодні біженці та тимчасові переселенці з України в європейських країнах час від часу стикаються із питанням пошуку житла, або де отримати ту чи іншу допомогу.

Простими лайфхаками щодо житла та вивчення мови, наприклад, у Франції, поділилися учасниця третього сезону “Супермодель по-українськи” Катя Свинарчук та фіналістка першого сезону “Топ-модель по-українськи” Віка Рогальчук у проекті “Предметка. Переселенці”.

Про це NNS дізнався з повідомлення РБК-Україна.

Так, Катя зараз перебуває в Парижі, де вже знайшла роботу і встигла винайняти квартиру власним коштом.

За її словами, для вимушених переселенців з України у Франції – одні з найкращих умов, допомоги тут багато.

“Коли ти приїжджаєш до Парижа, тобі дають квартиру (не в Парижі, звичайно, у передмісті чи інших невеликих містах), а також допомагають із продуктами. Тут є спеціальні соціальні магазини, куди ти можеш прийти, вибрати необхідні товари та нічого за них не заплатити. Тобто, якщо у тебе немає грошей, забезпечують усім необхідним на перший час. Також мені розповіли, що українцям дуже допомагає церква. Через неї можна знайти безкоштовне житло навіть у центрі Парижа!”, каже модель в ефірі “Нового каналу”.

Віка, яка також живе у Франції, підтвердила слова Каті про допомогу переселенцям з України та розповіла, що для молоді є особливі умови.