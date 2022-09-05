Політолог Володимир Фесенко зауважив, що все частіше у росії заявляють, що готові до переговорів з Україною. Проте від попередніх заяв москви нові відрізняються тим, що в них немає ультиматумів – лише натяки на нові “жести доброї волі”.

В етері телемарафону експерт підкреслив, що у путіна вже відкрито говорять про те, що “потрібно домовлятися”, але ніякої територіальної конкретики наразі немає, передає NNS з посиланням на zn.ua.

“Завдання України просте: потрібно змушувати рф до нових “жестів доброї волі”. І тут поле дуже широке. Те, що ми бачимо зараз і за останні місяці – це тільки початок. І природно, примушувати росію до “жестів доброї волі” потрібно на фронті. Ось цю мову рф розуміє найкраще, – вважає експерт. – Ми вже бачили і відхід росіян з Київської області, взагалі з півночі України, і відхід зі зміїного. Це все подавалося як “жест доброї волі”. Чому ми зараз і використовуємо іронічно цей термін… Схоже, що тактика української армії якраз і полягає в тому, щоб з мінімальними втратами з нашого боку вичавити російські війська з Херсона”.

Фесенко пояснив, що для росії “жест доброї волі” – прийом, з допомогою якого там намагаються приховати свої помилки. Проте пояснити цим майбутню втрату Донбасу та Криму кремль не зможе. Насамперед тому, що ще на початку великої війни рф заявила про плани “звільнити” весь Донбас.

“Тому вони і висувають неофіційно такі варіанти. Щоб залишити за рф Крим і Донбас. У цьому їх логіка, яка нас не влаштовує…. За статусом будь-яких окупованих територій компроміс між рф і Україною неможливий”, резюмував політолог.

Попри те, що в ЗСУ дотримуються режиму тиші щодо наступу захисників на фронті, учора там підтвердили, що під контроль України вдалося повернути Високопілля на Херсонщині. Ба більше, українські військові мають територіальні перемоги й на східному напрямку, там їм вдалося закріпити деяку територію за річкою Сіверський Донець.

Контрнаступ української армії помітно розвивається на півдні та сході – ISW