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У Польщі зіткнулися два автобуси з українцями – що відомо

Дата 🕑 < 1 хв.
У Польщі

У Польщі сталася ДТП за участі двох мікроавтобусів, в яких подорожували громадяни України, передає НСН.

За повідомленням видання RMF24, у польському селі Заблотка на Підкарпатті сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої два автобуси зіткнулися на ділянці автомагістралі А4 в напрямку прикордонного переходу в Корчовій.

У результаті пригоди п’ятеро українок, які були пасажирами обох автобусів, були госпіталізовані, серед яких була одна дитина.

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За попередніми даними, водій Renault Master вдарився в задню частину Mercedes Sprinter, що їхав попереду, внаслідок чого Mercedes вдарився об огородження й перекинувся. Поліцейські встановили, що обидва води були тверезі. Причину аварії наразі встановлюють.

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Уточнено, що життю постраждалих жінок та дитини нічого не загрожує. Детальніше про їхні стани не повідомляються.

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