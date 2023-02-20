В Польщі затримали українця, який побив автомобілі. Правоохоронці зафіксували у нього майже два проміле алкоголю, передає НСН.
Цей інцидент стався вночі 18 лютого в польському місті Бельсько-Бяла. З автомобілів українець зривав дзеркала на автомобілях, обривав склоочисники, а в одному з авто – розбив лобове скло.
За словами одного із постраждалих, він не спав і помітив, як невідомий чоловік розтрощив його авто, сусідній «Ягуар».
«Потім чоловік підійшов до чорного “Фольксвагена” і намагався сісти в машину. Пізніше він почав виривати склоочисники в автомобілях і нищити їх», сказав місцевий житель Адріан.
В Польщі затримали українця, який побив автомобілі: фото
На місце викликали поліцію. Як виявилося, чоловік потрощив кілька автомобілів – вирвав дзеркала, склоочисники, номерні знаки, в одній з автівок він розбив лобове скло, а також розтрощив двері місцевої фірми.
Правоохоронці затримали його. В крові зловмисника було майже два проміле алкоголю. Його відправили до витверезника, після чого будуть відповідні слідчі дії.
Інші новини України та світу:
- Як оформити пенсію в Україні після роботи в Польщі: список документів
- Українські біженці можуть втратити право на тимчасовий захист у Польщі
- Робота у Польщі – які професії користуватимуться найбільшим попитом в 2023 році