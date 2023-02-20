В Польщі затримали українця, який побив автомобілі. Правоохоронці зафіксували у нього майже два проміле алкоголю, передає НСН.

Цей інцидент стався вночі 18 лютого в польському місті Бельсько-Бяла. З автомобілів українець зривав дзеркала на автомобілях, обривав склоочисники, а в одному з авто – розбив лобове скло.

За словами одного із постраждалих, він не спав і помітив, як невідомий чоловік розтрощив його авто, сусідній «Ягуар».

«Потім чоловік підійшов до чорного “Фольксвагена” і намагався сісти в машину. Пізніше він почав виривати склоочисники в автомобілях і нищити їх», сказав місцевий житель Адріан.

В Польщі затримали українця, який побив автомобілі: фото

На місце викликали поліцію. Як виявилося, чоловік потрощив кілька автомобілів – вирвав дзеркала, склоочисники, номерні знаки, в одній з автівок він розбив лобове скло, а також розтрощив двері місцевої фірми.

Правоохоронці затримали його. В крові зловмисника було майже два проміле алкоголю. Його відправили до витверезника, після чого будуть відповідні слідчі дії.

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