На кордоні з Польщею померли декілька далекобійників з України – що відомо

Цими вихідними на кордоні з Польщею загадково помер водій вантажівки з України. Полія сталася поблизу польсько-українського прикордонного переходу в Дорогуську.

Про це повідомляє WP, передає НСН з посиланням на ТСН.

За словами офіцерів, у черзі на реєстрацію стояв 61-річний громадянин України. Незважаючи на те, що фури попереду їхали далі, він однаково не рухався. Водії за ним подумали, що той заснув, і вирішили його розбудити.

Потім вони зрозуміли, що чоловік не дихає. На місце прибули всі необхідні служби. Але, на жаль, було надто пізно, щоб допомогти.

Наразі поліція під контролем прокурора проводить заходи, спрямовані на встановлення причин смерті чоловіка.

Водночас, за даними польських журналістів, це не перший подібний випадок. На початку лютого біля прикордонного переходу в Гребенному за аналогічних обставин помер 59-річний чоловік, також українець.

Чоловік зупинив вантажівку на парковці в Белжеці та попросив сторожа розбудити його вранці. Коли охоронцеві стоянки не вдалося цього зробити, він сповістив екстрену службу.

Пожежні розбили вікно в салоні, але водій уже був мертвий. Потім з’ясувалося, що смерть настала за станом здоров’я.

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