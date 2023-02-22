«Нова пошта» відкрила ще одне відділення в Польщі: де воно знаходиться

«Нова пошта» відкрила ще одне відділення в Польщі. Воно знаходиться у місті Катовіце, передає НСН.

У відділенні можна отримувати з України і відправляти в Україну посилки вагою до 30 кг. Це може бути одяг, продукти у заводському пакуванні, техніка, косметичні засоби тощо.

«Найчастіше українці відправляють в Україну косметику, парфуми, БАДи та вітаміни, побутову хімію, продукти харчування у заводській упаковці, які не потребують спеціального температурного режиму, та одяг», – йдеться у повідомленні компанії

«Нова пошта» відкрила відділення в Польщі

Термін доставки в обидві країни становить від 5 днів. Послуги поштового оператора сплачує відправник. Оплата може здійснюватися готівкою, карткою або безконтактно (ApplePay чи GooglePay).

Нове відділення компанії «Нова пошта» знаходиться за адресою: вул. Яна ІІІ Собеського, 11.

Графік роботи:

з 8:00 до 20:00;

Субота – неділя: з 9:00 до 18:00.

Загалом у Польщі компанія «Нова пошта» має вже 19 відділень.

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