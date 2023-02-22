«Нова пошта» відкрила ще одне відділення в Польщі: де воно знаходиться

«Нова пошта» відкрила ще одне відділення в Польщі. Воно знаходиться у місті Катовіце, передає НСН.
У відділенні можна отримувати з України і відправляти в Україну посилки вагою до 30 кг. Це може бути одяг, продукти у заводському пакуванні, техніка, косметичні засоби тощо.
«Найчастіше українці відправляють в Україну косметику, парфуми, БАДи та вітаміни, побутову хімію, продукти харчування у заводській упаковці, які не потребують спеціального температурного режиму, та одяг», – йдеться у повідомленні компанії
«Нова пошта» відкрила відділення в Польщі
Термін доставки в обидві країни становить від 5 днів. Послуги поштового оператора сплачує відправник. Оплата може здійснюватися готівкою, карткою або безконтактно (ApplePay чи GooglePay).
Нове відділення компанії «Нова пошта» знаходиться за адресою: вул. Яна ІІІ Собеського, 11.
Графік роботи:
- з 8:00 до 20:00;
- Субота – неділя: з 9:00 до 18:00.
Загалом у Польщі компанія «Нова пошта» має вже 19 відділень.
Ще новини України та світу:
- «Нова пошта» анонсувала відкриття власної авіакомпанії: що відомо
- “Нова пошта” безкоштовно доставляє частину посилок – як скористатися послугою
- Нова пошта три дні надаватиме знижку на доставку та відправку – що відомо