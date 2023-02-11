Нова пошта три дні надаватиме знижку на доставку та відправку – що відомо

Нова пошта святкує свій День народження та дарує три дні супер знижки на доставку та відправку.

У понеділок, 13 лютого, компанія відзначатиме своє 22-річчя, передає НСН.

Тому протягом 13, 14, 15 лютого вартість відправки чи отримання посилок через поштомати буде коштувати всього 22 грн.

Для участі необхідно протягом періоду проведення Акції відправити посилку з поштомату (у поштомат, до відділення, адресну доставку) або отримати посилку у поштоматі, яка відправлена з поштомату, відділення, кур’єром.

Зазначимо, на відправлення документів діє звичайний тариф – 55 гривень.

Акція діє виключно та території України. Взяти участь в ній можуть дієздатні повнолітні громадяни України. Кількість відправлень необмежена.

Нагадуємо, що через поштомат можна відправити будь-які речі вагою до 20 кг, посилки мають бути не більше 40х60х30 см та оголошена вартість не має перевищувати 10 000 грн.

Сплатити за користування поштоматом може як отримувач, так і відправник – через мобільний додаток, через трекінг на сайті або у відділенні.

13 780 поштоматів Нової пошти працюють по всій країні, і це найбільша мережа в Україні.

Детальніше про Акцію за посиланням.

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