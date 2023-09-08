У Польщі жінка і двоє чоловіків напали на українських підлітків – що відомо

У Польщі в місті Ґданськ жінка та двоє чоловіків напали на двох 16-річних підлітків з України, які святкували початок навчального року.

Про це повідомляє поліція Ґданська, передає НСН з посиланням на Громадське.

У Польщі напали на українських підлітків

За даними поліції, 26-річна жінка без причини напала на 16-річну дівчину та пошкодила їй телефон. Тоді за дівчину заступився її 16-річний товариш, але його побили двоє чоловіків. Йому пошкодили окуляри та телефон.

Поліціянти затримали жінку, яка була в стані алкогольного сп’яніння, а також двох чоловіків — 28 та 43 років.

За даними громадської організації «Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки», підлітки говорили українською мовою та співали українські пісні, тоді нападники почали кричали «геть в Україну».

Окрім того, у Центрі кажуть, що внаслідок нападу 16-річна дівчина зазнала травми обличчя.

Яке може бути покарання?

У поліції зазначили, що злочини, які інкримінуються затриманим, мали хуліганський характер, що призведе до збільшення міри покарання підозрюваним.

Водночас, за даними Центру, жінці висунули звинувачення за ст. 157 Кримінального кодексу Польщі, їй загрожує до 5 років ув’язнення. Двох інших нападників за участь у бійці можуть позбавити волі на 3 роки.

Підозрювані перебувають під наглядом поліції, їм заборонено наближатися та контактувати з потерпілими та свідками.