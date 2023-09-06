У Шотландії невідомі напали на українських підлітків – що відомо

У столиці Шотландії Единбурзі невідомі напали на українських підлітків. Один із постраждалих дістав ножове поранення. Поліція веде розслідування.
Про це пише НСН з посиланням на BBC.
Нападу зазнали троє хлопців з України, двом з них 13, одному 15 років.
Ввечері у неділю до них підійшла група з восьми молодиків у темному одязі.
Одному з 13-річних хлопців завдали ножових поранень, іншому – рвані рани на вусі, а 15-річного хлопця вдарили кулаком.
Поліція переглядає записи з камер відеоспостереження, намагаючись знайти відповідальних за напад на Ніддрі Мейнс-роуд.
Правоохоронці звернулася по допомогу до потенційних свідків інциденту, який стався близько 20:30.
Детектив-інспектор Кіт Фейрбейрн сказав:
“Я знаю, що під час нападу в цьому районі були представники громадськості, і я прошу їх зв’язатися з нами і поділитися будь-якою інформацією, яку вони можуть мати”.
“Ми звертаємося за детальною інформацією про групу молодих людей, які були одягнені в темний одяг. Можливо, ви бачили їх десь в іншому місці? Бачили, як вони тікали? Будь-яка інформація може допомогти нам у встановленні осіб, відповідальних за цей напад”, заявив Фейрбейрн.
Постраждалим хлопцям надали допомогу в лікарні, а в понеділок про інцидент повідомили в поліцію.
За даними поліції, напад на українських підлітків в Единбурзі мав расовий характер. На чому базуються ці твердження – не уточнюється.
Читайте ще: У Польщі напали на українку з трьома дітьми: вигукували “Слава Путіну”