У Шотландії невідомі напали на українських підлітків – що відомо

У столиці Шотландії Единбурзі невідомі напали на українських підлітків. Один із постраждалих дістав ножове поранення. Поліція веде розслідування.

Про це пише НСН з посиланням на BBC.

Нападу зазнали троє хлопців з України, двом з них 13, одному 15 років.

Ввечері у неділю до них підійшла група з восьми молодиків у темному одязі.

Одному з 13-річних хлопців завдали ножових поранень, іншому – рвані рани на вусі, а 15-річного хлопця вдарили кулаком.

Поліція переглядає записи з камер відеоспостереження, намагаючись знайти відповідальних за напад на Ніддрі Мейнс-роуд.

Правоохоронці звернулася по допомогу до потенційних свідків інциденту, який стався близько 20:30.

Детектив-інспектор Кіт Фейрбейрн сказав:

“Я знаю, що під час нападу в цьому районі були представники громадськості, і я прошу їх зв’язатися з нами і поділитися будь-якою інформацією, яку вони можуть мати”.