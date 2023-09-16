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Тег:
Технології

Як перетворити старий смартфон на золоту прикрасу – цікаве відкриття

Журналіст
Як перетворити старий смартфон на золоту прикрасу – цікаве відкриття
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Науковці винайшли спосіб повторного використання гаджетів. Вони можуть перетворити старий смартфон на нову золоту прикрасу.

Про це розповіли журналісти ВВС, передає НСН.

У Королівському монетному дворі поблизу Кардіффа в Південному Уельсі виготовляють мільярди монет для понад 30 країн. А протягом останніх двох років офіційний виробник монет Великобританії розробляв новий спосіб відновлення металів з електронних відходів.

Хімік Хейлі Месенджер спеціалізується на екологічно чистих дорогоцінних металах. Вона з командою колег винайшла та запатентувала чистий, енергоефективний спосіб. За допомогою нього можна добути 99% золота з плат викинутих ноутбуків і старих мобільних телефонів.

Сама технологія наразі є засекреченою. Але коли одна з сумішей починає шипіти, за кілька хвилин усе золото розчиняється і вимивається в рідину.

золото

Коли додають ще одну суміш, золото знову стає твердим металом. Його розплавляють у печі на маленькі частини. Потім з них можна створити намисто, сережки чи, наприклад, запонки.

За даними Програми ООН з навколишнього середовища, приблизно 50 мільйонів тонн електронних відходів виробляють у світі щороку. Але лише 20% переробляють, а більшу частину – відправляють на звалище чи спалюють. Тому винайдена технологія є дуже значущою для збереження навколишнього середовища.

Якщо у вас виникло запитання, звідки в телефонах золото, то ось вам відповідь: 7% світового золота зараз зберігається в електроніці. Цей метал потрібен для створення механізмів. Проте оскільки золото є в обмеженій кількості, науковці хочуть давати йому “друге життя” після викидання гаджетів.

медалі

Усі медалі на Олімпійських іграх у Токіо 2020 року були виготовлені з переробленого електронного сміття

Важливо додати й те, що для виплавлення золота потрібна лише плата, тому всі інші частини гаджетів все одно можна використовувати повторно.

Хоча зараз завод з переробки відходів Королівського монетного двору спеціалізується лише на золоті, працівники планують розширити й отримувати інші дорогоцінні метали з тих самих друкованих плат.

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