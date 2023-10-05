Швейцарія платитиме українцям до $4000 за повернення на батьківщину

Швейцарія платитиме українцям заохочувальну допомогу у розмірі від 1000 до 4000 доларів у разі добровільного повернення на батьківщину.

Про це повідомляє SwissInfo з посиланням на звіт уряду країни, передає НСН.

Влада Швейцарії має намір скасувати для українців статус тимчасового захисту “S” у 2024-2025 роках. Очікується, що до цього часу повернутися на батьківщину зможуть близько 70 тисяч українців, 80% з яких – добровільно.

Решта 20%, або 14 000 осіб, чекали б закінчення строку перебування. Водночас, зазначають в уряді, чим довше перебування у Швейцарії, тим менша ймовірність того, що людина захоче виїхати за власним бажанням. Крім того, після п’яти років безперервного перебування вони могли б отримати швейцарський дозвіл “B”, дійсний протягом п’яти років.

Таким чином, у звіті робиться висновок, що необхідно зробити все можливе для заохочення добровільних від’їздів. Для цього план передбачає часові рамки від шести до дев’яти місяців.

Також розглядається початкова фінансова допомога, щоб заохотити людей не чекати закінчення терміну для виїзду. Зазначені суми коливаються від 1000 до 4000 швейцарських франків (1090 і 4355 доларів США) на особу залежно від фази від’їзду.

Нагадаємо, країни ЄС у вересні вирішили продовжити механізм тимчасового захисту для біженців з України до 4 березня 2025 року.

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