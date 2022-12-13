Вперше за 10 років щорічна пресконференція Путіна скасована, в чому причина.

Скасування щорічної великої пресконференції президента Росії Володимира Путіна, ймовірно, пов’язане із занепокоєнням Кремля щодо поширення антивоєнних настроїв у Росії, заявляє британська розвідка, передає НСН.

«12 грудня Кремль підтвердив, що президент Володимир Путін не буде проводити традиційну пресконференцію за підсумками року. Це буде перший випадок за 10 років, коли Путін не проводитиме щорічний захід, у той час, як звичайна публічна телефонна лінія з Путіним цього року також не відбулася», йдеться в повідомленні, оприлюдненому Міністерством оборони Великої Британії.

У розвідці зауважили, що пресконференція стала важливою подією в календарі публічних виступів Путіна і часто використовувалася як можливість «продемонструвати нібито чесність Путіна».

«Хоча питання майже напевно зазвичай перевіряються заздалегідь, скасування, ймовірно, пов’язане зі зростанням занепокоєнь щодо поширеності антивоєнних настроїв у Росії. Кремлівські чиновники майже напевно дуже чутливі до можливості того, що на будь-якому заході, на якому буде присутній Путін, може початися несанкціоноване обговорення «спеціальної військової операції» (так у Росії називають війну – ред.)», наголосили у британській розвідці.

Напередодні речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що традиційної великої пресконференції Володимира Путіна цього року не буде.

«Водночас ми розраховуємо, що президент все-таки знайде можливість поспілкуватися з журналістами», сказав Пєсков.

Він зазначив, що Путін «робить це регулярно», зокрема у закордонних поїздках.

Зауважимо, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Путін офіційно їздив за кордон сім разів: до Ірану та шести країн пострадянського простору.

Чи відбудеться щорічне послання Путіна до Федеральних зборів, також невідомо.

«Щодо послання треба уточнювати», сказав Пєсков.

Раніше він повідомляв, що підготовка до нього «розпочата давно».

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