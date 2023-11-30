У віці 100 років помер Генрі Кіссінджер – колишній держсекретар США. Політик помер 29 листопада у своєму будинку в американському штаті Коннектикут.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Reuters.

Генрі Альфред Кіссінджер, який народився 27 травня 1923 — американський політик, дипломат та політолог німецько-єврейського походження, який був державним секретарем Сполучених Штатів і радником з національної безпеки.

Один із найвпливовіших зовнішньополітичних стратегів США 1970-х років. «Архітектор» короткочасного пом’якшення військово-політичного протистояння Радянського Союзу з країнами Заходу, що тоді одержав назву «розрядка». Лауреат Нобелівської премії миру у 1973 році.

Після свого сторіччя Кіссінджер все ще вів досить активне політичне життя, відвідував зустрічі в Білому домі, опублікував книгу про стилі лідерства та дав свідчення перед комітетом Сенату про ядерну загрозу з боку Північної Кореї.

Ставлення до України

У 2008 році Генрі Кіссінджер виступав проти прийняття України в НАТО та за те, щоб Україна залишалась в сфері, «яку росіяни вважають простором власної самосвідомості».Після початку відкритої війни Росії з Україною критикував санкції щодо Росії, виправдовував окупацію Криму.

26 травня 2022 року під час російського вторгнення в Україну (2022) на економічному форумі в Давосі Кіссінджер порадив Україні віддати свої території Росії, чим викликав хвилю критики на свою адресу від президента України Володимира Зеленського, низки українських чиновників та громадськості.

25 липня 2022 року в інтерв’ю виданню німецькому каналу ZDF, Кіссінджер заявив, що Україна не має поступатись територіями.

13 серпня 2022 року він заявив, що визнає свої помилки і що до України слід ставитись як до країни НАТО. Пізніше Кіссінджер ще раз підтримав членство України в НАТО.

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