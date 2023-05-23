Як США відреагували на події в Бєлгородській області РФ

У Держдепартаменті США відреагували на події в Бєлгородській області Росії. Там зазначили, що не підтримують атаки по території РФ, проте Україна сама вирішує, як їй вести бойові дії та захищатися від агресора.

CША «чітко дали зрозуміти українцям», що «не захоочують» удари по цілях всередині Росії, проте Україна має право вирішувати, як вона хоче проводити військові операції, заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер на брифінгу 22 травня, передає НСН.

Він сказав про це, відповідаючи на запитання про те, чи підтримують США використання наданої ними зброї на російській території і чи вплинуть події в Бєлгородській області Росії на питання поставок літаків F-16 Україні.

«Нової інформації про ситуацію на місці у мене немає… Я вважаю, що важливо нагадати світові, що це Росія розпочала цю війну і продовжує атаки на цивільних, яка цілить по школах і лікарнях, цивільній інфраструктурі. Тому це право України вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції. Але агресором у цій війні є Росія», сказав він.

За словами речника Держдепу, забезпечення України винищувачами F-16 є пріоритетом для США.

«Президент Джо Байден чітко дав зрозуміти, що ми почнемо навчання українських пілотів на F-16 і будемо працювати з нашими союзниками і партнерами над наданням Україні винищувачів F-16. Я не маю оголошень щодо того, коли чи як це станеться, або з яких країн вони надійдуть. Але це пріоритет для нас, і ми почнемо реалізовувати його в найближчі місяці», сказав Міллер.

Нагадуємо, 22 травня губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков стверджував, що на територію Грайворонського округу Бєлгородської області РФ, що є прикордонням з Україною, зайшла «диверсійно-розвідувальна група ЗСУ».

До того були повідомлення про бойові зіткнення на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною, яке поширювали російські та українські пабліки.

Про те, що відбувається у Бєлгородській області, ми писали тут.

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