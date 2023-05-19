В Росії заявили, що їхні хакери зламали Нову пошту, щоб завадити постачанню БМП і танків. У НП відреагували

На одному з російських Telegram-каналів з’явилось повідомлення, що російські хакери нібито зламали Нову пошту.

Про це пише УНІАН, передає НСН.

Як заявляють на російському каналі, внаслідок кібератаки нібито знищено «сотні серверів», в тому числі і бази даних. Злам сервісу доставлення російські хакери зробили, щоб припинити транспортування західної допомоги українським захисникам.

Також там стверджують, що саме НП здійснювала поставку британських БМП Bradley і німецьких танків Leopard.

Реакція НП

Володимир Поперешнюк, співвласник компанії Нова пошта, оригінально відповів на вкид російської пропаганди.

«Тут пишуть, що рускі хакери зламали сотні серверів Нової пошти і через це ми не зможемо більше возити Леопарди та Бредлі…», написав Поперешнюк.

Дійсно, як повідомлялось, 17 та 18 травня в роботі онлайн-сервісів Нової пошти стався технічний збій. Однак на ранок 19 травня всі сервіси компанії відновили роботу.

У Новій пошті зазначили, що причиною збою не була хакерська атака. І не працював лише мобільний застосунок, у звʼязку з цим клієнти, зокрема, не могли користуватись поштоматами. Усі інші послуги сервісу були доступні.

«Рускій воєнний хакер, іди нах… й. Всі наші сервіси працюють і будуть працювати. Так, ми мали проблеми, але протягом доби все відновили», додав Поперешнюк.

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