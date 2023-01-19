Росія таємно перекидає солдатів у Білорусь, везуть в цистернах – ЗМІ

Росія продовжує перекидати солдатів у Білорусь. Цього разу військові рф прибули не відкрито, а в залізничних цистернах.

Про це пише білоруське видання “Наша Ніва”, посилаючись на свої джерела, передає НСН.

Видання зазначає, що так рф намагалася замаскувати перекидання живої сили від супутників, які постійно стежать за переміщенням російських військ.

Водночас ЗМІ невідомо, чи транспортують військову техніку та боєприпаси до Білорусі також таким шляхом чи подібними замаскованими способами.

Росія таємно перекидає солдатів у Білорусь

Як відомо, у лютому 2022 року росія використала територію Білорусі для нападу на Київ. Однак навесні того ж року російські війська були змушені відступити з Київської, Житомирської та Чернігівської областей під ударами української армії та через проблеми з логістикою на перевантаженому фронті.

Після успішного українського контрнаступу восени 2022 року путін був змушений провести часткову мобілізацію резервістів у росії. Після цього російські військові почали проходити навчання на білоруських полігонах.

Окрім того, росія зберігає присутність своїх військ на території Білорусі, щоб тримати у напруженні українське військо, яке має зберігати частину своїх сил для прикриття північного кордону.

Також на території Білорусі постійно присутні російські авіаційні та ракетні комплекси – як зенітні, так і ударні “Іскандери”. Спостерігачі та військові експерти вважають наявні сили недостатніми для нового удару по Києву, тим часом українська сторона продовжує тривожно стежити за зосередженням сучасної техніки в Білорусі.

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