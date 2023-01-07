Росія готується оголосити нову хвилю мобілізації – скільки людей хочуть призвати

Українська розвідка повідомила, що росія готується оголосити нову хвилю мобілізації після новорічних свят. Раніше у рф заявляли про 300 тисяч мобілізованих у жовтні.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький у коментарі виданню The Guardian зазначив, що росія хоче мобілізувати ще 500 000 людей у січні, передає НСН.

«Ми очікуємо, що вони (росіяни — ред.) будуть вести наступ у Донецькій та Харківській областях, а також, можливо, у Запорізькій, але оборонятимуться в Херсонській та у Криму. Це кількість людей, які їм знадобляться для такого завдання», сказав Скібіцький, пояснюючи, чому росіяни розраховують на мобілізацію півмільйона людей.

За його словами, росії знадобиться приблизно два місяці, щоб зібрати військові формування, і будь-який її успіх на полі бою залежатиме від того, наскільки добре оснащені та навчені росіяни.

Представник української розвідки додав, що багато чого також залежатиме від продовження постачання в Україну боєприпасів і зброї від країн-партнерів для оснащення нових резервних підрозділів, які Україна готує.

У ГУР Міноборони очікують, що нова хвиля мобілізації буде оголошена 15 січня, після зимових свят у росії.

«Вони роблять наголос на кількості людей і техніки та сподіваються перемогти нашу сторону. Якщо росія цього разу програє, тоді путін зазнає краху», підкреслив Скібіцький.

Нагадаємо, що наприкінці листопада у Генштабі ЗСУ повідомляли, що на території росії тривають підготовчі заходи до проведення чергової хвилі мобілізації, запланованої на січень-лютий 2023 року.

А вже у грудні Генштаб зазначив, що у військових комісаріатах на тимчасово окупованій території Криму росіяни вже сформували списки людей, які підлягають призову за мобілізацією в січні 2023 року.

Офіційно ж міністр оборони рф сергій шойгу 28 жовтня відзвітував президенту росії володимиру путіну про завершення заходів так званої часткової мобілізації. За його словами, за час проведення мобілізації росії вдалося набрати до армії 300 тисяч людей, а інших мобілізаційних завдань «не планується».

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