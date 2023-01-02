У Макіївці у новорічну ніч було знищено сотні мобілізованих росіян – Стратком ЗСУ

Кілька сотень російських військових було ліквідовано у Макіївці в новорічну ніч.

Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України, передає НСН.

За даними Управління, російських військових і мобілізованих завезли до будівлі Політехнічного училища №19 в окупованій Макіївці на Донбасі.

“В результаті «необережного поводження з нагрівальними приладами», нехтуванням заходів безпеки, курінням у невстановленому місці, Санта упакував в мішки близько 400 трупів”, йдеться в повідомленні.

СтратКом також опублікував відео з місця події.

У різних пабліках РФ з’являються докази удару. Зазначається, що удару було завдано з Himars, а будівлі училища більше не існує.

Російський провоєнний канал «Царьград» повідомив, що в місцевих чатах кількість загиблих оцінюють «сотнями людей». Проросійський канал «Оперативные сводки» повідомив про 500 загиблих. Російський військовий блогер Борис Рожин, який висвітлює війну, повідомив у телеграмі, що станом на вечір 1 січня «завали ще розбирають».

Російський пропагандист Володимир Соловйов репостнув у своєму Telegram повідомлення про те, що поширення інформації про військові втрати карається російським законодавством до 15 років ув’язнення.

А пропагандист Андрій Медведєв обурився халатністю окупантів, яка призвела до великих втрат особового складу.