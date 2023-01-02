У Макіївці у новорічну ніч було знищено сотні мобілізованих росіян – Стратком ЗСУ

Кілька сотень російських військових було ліквідовано у Макіївці в новорічну ніч.
Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України, передає НСН.
За даними Управління, російських військових і мобілізованих завезли до будівлі Політехнічного училища №19 в окупованій Макіївці на Донбасі.
“В результаті «необережного поводження з нагрівальними приладами», нехтуванням заходів безпеки, курінням у невстановленому місці, Санта упакував в мішки близько 400 трупів”, йдеться в повідомленні.
СтратКом також опублікував відео з місця події.
У різних пабліках РФ з’являються докази удару. Зазначається, що удару було завдано з Himars, а будівлі училища більше не існує.
Російський провоєнний канал «Царьград» повідомив, що в місцевих чатах кількість загиблих оцінюють «сотнями людей». Проросійський канал «Оперативные сводки» повідомив про 500 загиблих. Російський військовий блогер Борис Рожин, який висвітлює війну, повідомив у телеграмі, що станом на вечір 1 січня «завали ще розбирають».
Російський пропагандист Володимир Соловйов репостнув у своєму Telegram повідомлення про те, що поширення інформації про військові втрати карається російським законодавством до 15 років ув’язнення.
А пропагандист Андрій Медведєв обурився халатністю окупантів, яка призвела до великих втрат особового складу.
“Щодо Макіївки коротко. У кожної надзвичайної події є ім’я, прізвище, по батькові та посада. На 10 місяць війни вважати противника дурнем, який не бачить нічого – небезпечно і злочинно. Розміщувати особовий склад будь-де в будівлях замість того, щоб розміщувати в укриттях – це пряма допомога ворогу”, написав він у Telegram.