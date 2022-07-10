Назріває секс-скандал: на вечірці за участю Шольца жінкам підмішували “наркотик зґвалтування”

З’ясувалося, що на літній вечірці за участю канцлера Німеччини Олафа Шольца кільком дівчатам підмішували “наркотик зґвалтування”.

Про це повідомляє DW, з посиланням на Еспресо передає NNS.

Представники СДПН (Соціал-демократичної партії) вивчають повідомлення дівчат, які на літній вечірці партії зазнали впливу “наркотиків зґвалтування” – флунітразепаму.

“Це обурливий поворот подій, про який з нашого боку було негайно повідомлено в парламентську поліцію”, заявив високопоставлений представник СДПН Матіас Мартін.

Зараз вивчається 8 підозрілих випадків, інших потенційних жертв теж закликають висловитися.

Лідер соціал-демократів у Бундестазі Катя Маст вже порадила цим дівчатам повідомити про інцидент владі.

Літня вечірка СДПН перед літньою канікулою, яка тепер триває до початку вересня, відбулася в середу у Берліні. У вечірці взяли участь члени партії національного та місцевого рівнів, їхні співробітники та гості. Також був присутній канцлер Олаф Шольц.

Флунітразепам – це снодійний препарат. Якщо вживати його разом з алкоголем, це може призвести до провалів в пам’яті У зв’язку з цим ефектом його називають “наркотиком згвалтування”.